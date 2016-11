Comment financer un parti politique en réduisant ses impôts

En ce moment, vous ressentez peut être le besoin de vous investir davantage dans la politique... Sachez qu'il existe un dispositif légal permettant de déduire de ses impôts les dons à des partis politiques. Si cette réduction d'impôt est susceptible de voir ses conditions modifiées dans les prochaines semaines avec la loi de finances pour 2017, voici comment elle fonctionne actuellement.

La réduction d'impôt n'est accordée que pour les dons aux associations qui financent un parti politique, ou une campagne électorale, et les cotisations versées à un parti ou groupement politique. En revanche, les dons et cotisations versées ne doivent faire l'objet d'aucune contrepartie et ne pas dépasser certains plafonds. Ainsi, des dons à un parti ne peuvent pas dépasser 7.500 euros par personne et 15.000 euros annuels par foyer fiscal. Dans le cadre d'un financement de campagne, les sommes versées devront être inférieures à 4.600 euros par élection.

Jusqu'à 66% des sommes versées

La réduction d'impôt correspond à 66% des sommes que vous avez versées, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi, si vous faites un don de 6.000 euros à un parti politique, vous pourrez réduire le montant de votre impôt de 3.960 euros, si votre revenu imposable est supérieur à 30.000 euros. Toutefois, si le montant des dons sur une année est supérieur à 20% de votre revenu imposable, l'excédent peut être déduit de vos impôts sur les années suivantes.

Pour bénéficier de cette réduction d'impôt, vous devez indiquer le montant de vos dons et cotisations sur votre prochaine déclaration de revenus. Pour être encore plus précis, il faut inscrire ce chiffre dans la case 7UH dans la partie réductions et crédits d'impôt, en deuxième page de votre formulaire 2042.

Lire aussi : Les nouvelles conditions de la réduction d'impôt pour les dons aux associations