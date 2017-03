La Poste va lancer un service d'aide à la déclaration de revenus en ligne

Dès 2019, vous ne pourrez plus y couper. En effet, dans deux ans, la déclaration de revenus devra se faire obligatoirement en ligne, dès lors que l'administration fiscale considère que vous êtes en mesure de le faire. Cette obligation a déjà été instaurée depuis l'an dernier pour les contribuables déclarant au moins 40.000 euros de revenus (ce seuil tombe à 28.000 euros pour 2017). Cette obligation nouvelle a donc donné l'idée à La Poste de proposer un service d'aide à la déclaration de revenus, comme l'a annoncé son président Philippe Val.

Les contribuables ayant du mal à se familiariser avec ce nouvel impératif de télédéclaration pourront donc se rendre dans leur bureau de poste habituel afin de se faire aider. Ce service, payant, pourrait être proposé dès 2018.

"C'est l'avenir de La Poste qui se dessine à travers ces nouveaux services de proximité", a déclaré Philippe Val à Europe 1.

Confronté à une baisse continue (5 à 6% par an) de son activité historique de distribution de courriers depuis plusieurs années, La Poste cherche donc toujours à se diversifier, après être allé chercher du côté de la banque ou de la téléphonie mobile.

Une grande mutation numérique pour le groupe

La Banque Postale se lance d'ailleurs dans un grand plan de soutien aux exclus du numérique, visant à leur faciliter l'accès aux services bancaires.

"Nous souhaitons répondre aux difficultés rencontrées par certains de nos clients dans l'usage des services numériques. Exclusion numérique et précarité bancaire vont souvent de pair", a expliqué à l'AFP Rémy Weber, président du directoire de la Banque Postale.

Afin d'établir ce plan, la filiale du Groupe La Poste s'est associée avec plusieurs acteurs sociaux. Parmi eux, on retrouve, Wetechcare, une association créée par Emmaüs Connect afin d'aider les plus démunis à avoir accès aux outils du numérique. La groupe La Poste s'oriente donc vers une profonde transition numérique, toujours dans l'optique d'améliorer son service au plus grand nombre.

(avec AFP)

