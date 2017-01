Demander sa retraite en ligne, c'est désormais possible !

Quelques clics avant de se la couler douce. Sur le site lassuranceretraite.fr, il est désormais possible, depuis ce lundi 9 janvier 2017 de faire sa demande de retraite entièrement en ligne. La ministre des Affaires sociales Marisol Touraine a annoncé le lancement de ce dispositif depuis une agence de retraite du 11ème arrondissement de Paris, se félicitant de ce "virage numérique" qui permet une "révolution silencieuse".

Les futurs retraités du régime général pourront donc constituer leur dossier de demande de retraite en six étapes, en y joignant les photos et pièces justificatives, entièrement sur le site de l'assurance retraite. Ils pourront faire ça jusqu'à six mois avant la date de fin de leur période d'activité.

Extension aux autres régimes de retraite en 2019

Ce service sera dans un premier temps réservé aux salariés du régime général. Les autres professionnels tels que les indépendants et professions libérales, dépendants du RSI (Régime social des indépendants) ou les exploitants agricoles, dépendants de la Mutualité sociale Agricole (MSA), devront attendre le 1er janvier 2019 pour bénéficier de cette fonctionnalité. D'ici là, le site espère traiter 200.000 dossiers d'ici un an, sur les 650.000 reçus chaque année par la Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse), selon son directeur Renaud Villiard.

En octobre 2016, le gouvernement avait mis en place un autre outil à destination des futurs retraités, le site www.info-retraite.fr. Il permet à l'ensemble des actifs d'obtenir un certain nombre d'informations sur leur future retraite : date de départ à taux plein, Trois mois après son lancement 370.000 Français ont créé leur compte, selon la Cnav.

Lire aussi : Une application pour tout savoir sur sa retraite

(avec AFP)