Votre facture de gaz va grimper de plus de 5% dès janvier

Une annonce qui tombe à pic, juste à temps pour le début de l'hiver... La facture de gaz des quelques 5,8 millions de consommateurs soumis aux tarifs réglementés d'Engie (ex-GDF Suez) va augmenter de plus de 5% au 1er janvier 2017 en raison de la hausse combinée d'une taxe et des coûts d'approvisionnement du fournisseur.

Le renchérissement des coûts d'approvisionnement d'Engie se traduira par une hausse moyenne des tarifs réglementés (hors taxes) de 2,3% le mois prochain, a indiqué la Commission de régulation de l'énergie dans une délibération parue samedi au Journal officiel. Dans le détail, la hausse au 1er janvier prochain sera de 2,4% pour les foyers qui utilisent le gaz pour se chauffer, de 0,8% pour ceux qui l'utilisent pour la cuisson et de 1,4% pour ceux qui s'en servent pour les deux usages.

Jusqu'à 55,90 euros de plus par an sur la facture

A ces évolutions s'ajoutera l'impact de la majoration de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), qui s'applique à tous les consommateurs particuliers de gaz. Elle passera à 5,88 euros le mégawattheure (MWh), contre 4,34 euros actuellement, ce qui se traduira par une hausse d'environ 3% de la facture des consommateurs abonnés aux tarifs réglementés, selon un calcul de l'AFP. Soit une augmentation totale, pour ces derniers, de plus de 5% s'ils se chauffent également au gaz.

Au total, toutes taxes comprises, la facture annuelle de gaz augmentera ainsi de 55,90 euros pour le chauffage, de 9,90 euros pour l'usage cuisson et eau chaude, et de 2,50 euros pour la seule cuisson, a indiqué la CRE. En cumulé, les tarifs réglementés du gaz ont toutefois enregistré une baisse moyenne de 1,2% depuis le mois de janvier 2016, et de 12% depuis janvier 2015, selon la CRE.

Depuis l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence en 2007, les 10,6 millions de consommateurs français abonnés au gaz ont le choix entre les tarifs réglementés de l'ancien monopole et les prix de marché, proposés tant par Engie que par ses concurrents (EDF, Direct Energie, Eni, Lampiris, etc.). Près de 90% des Français ont fait le choix de rester abonné aux fournisseurs "historiques".

(avec AFP)