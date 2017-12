Crypto Compagnie suspendue à Wall Street par décision de la SEC

Le cours de Crypto Company avait bondi de quelque 1.700%, passant de 3,30 dollars à 575 dollars entre la fin septembre et lundi soir avant que la SEC n'intervienne et suspende la cotation sur le marché de gré à gré (OTC - Over the Counter) réservé aux entreprises à très faible capitalisation.

La SEC (Security and Exchange Commission) a indiqué dans sa décision qu'elle agissait "dans l'intérêt du public" en raison de "préoccupations concernant l'exactitude et l'adéquation de l'information transmise aux marchés sur, entre autres, les compensations versées pour la promotion de l'entreprise et des documents déposés auprès de la Commission sur les projets de gens proches de l'entreprise de vendre leurs actions au sein de Cryto Company. Elle a ajouté que la cotation reprendrait le 4 janvier après la conclusion de son enquête.

Sur son site internet, the Crypto Company affirme "apporter aux institutions et aux particuliers une exposition directe à la croissance et au développement de la technologie blockchain".