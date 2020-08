Wall Street bondit après le feu vert au traitement anti-Covid-19 à base de plasma sanguin

(Crédits : BRENDAN MCDERMID)

Wall Street, comme les marchés européens, salue l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) à un traitement du Covid-19 à base de plasma sanguin, même si l'OMS reste prudente. Les investisseurs ont également apprécié la procédure accélérée d'homologation pour un candidat vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford. Sans oublier Apple qui signe la plus forte hausse du Dow Jones.