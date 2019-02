Nos conseils pour augmenter immédiatement votre pouvoir d'achat

Le pouvoir d'achat.

C'est LE thème de 2019.

N'attendez rien du gouvernement.

Surtout si vous êtes "aisé".

Au contraire, vous êtes dans le viseur.

Mais ne restez pas inactif.

Nous vous proposons d'augmenter immédiatement votre pouvoir d'achat.

Immédiatement.

Sans risque.

Sans produit miracle.

Il faut juste que vous y consacriez 1h30 au grand maximum.

1h30 POUR GAGNER PLUSIEURS MILLIERS D'EUROS

ça vaut le coup non ?

1h30 seulement.

Ne dites pas que vous n'avez pas le temps.

C'est faux.

Trouvez le temps.

Vous n'avez pas le choix.

SIMPLE, ULTRA SIMPLE

1. Videz vos comptes chèques. N'y laissez qu'un mois grand maximum de dépenses prévisionnelles.

Il y a aujourd'hui 500 milliards € qui dorment à zéro sur ces comptes.

Sur cet argent, vous pouvez immédiatement récupérer 2% en les plaçant sans prendre aucun risque.

Aucun.

Gain: 2%

2. VIDEZ VOTRE SURPLUS SUR VOTRE LIVRET A

N'y laissez que 3 mois, voire 6 mois grand grand maximum, de dépenses prévisionnelles.

Au lieu de 0.75%, vous allez toucher plus de 2%.

Gain: 1.25%/1.5%

3. NE METTEZ PLUS D'ARGENT DANS DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE QUI ONT DES FRAIS D'ENTREE ET DES FRAIS SUR VERSEMENT!!!!!!

Ouvrez, pour placer l'argent de vos comptes courants, l'excédent de vos livrets A, et l'argent que vous mettiez sur des contrats d'assurance vie "piégés", dans des contrats d'assurance vie en ligne, SANS FRAIS D'ENTREE.

Gain: 1 à 3%, au moins.

4. NE METTEZ PLUS D'ARGENT DANS DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE QUI ONT DES TAUX DE REMUNERATION DE FONDS EN EUROS CATASTROPHIQUES

Beaucoup de contrats d'assurance vie ont des fonds en euros qui rapportent à peine 1%.

Arrêtez de les alimenter.

Privilégiez les contrats d'assurance vie comme les nôtres avec des fonds en euros à 2.8%*!!!

Gain: 1.5 à 2%.

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct