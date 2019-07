Taux : toujours plus bas

La chute des taux continue.

Le taux des emprunts d'État à 10 ans, le taux à long terme de référence, a chuté en dessous des - 0.05% en France et des -0.35% en Allemagne.

C'est un record évidemment.

C'est historique.

Et ce n'est pas terminé.

LES TAUX NÉGATIFS, ENCORE ET TOUJOURS

Les taux négatifs ne sont plus une aberration conjoncturelle. Ils sont devenus une aberration structurelle.

Aberration car celui qui prête doit payer de l'argent et celui qui emprunte en reçoit.

Aberration car l'Europe et le monde ne sont pas en récession, et rien ne justifie donc, sur papier, des taux négatifs.

Aberration car il n'y a pas non plus de crise financière majeure ou de krach qui justifierait de tels taux.

Aberration enfin car c'est évidemment une incitation aux déficits, à la dépense, à la dette.

PUISQUE C'EST GRATUIT

pourquoi ne pas en profiter.

C'est le nouveau discours qu'on voit poindre chez les politiques, pas tous populistes, et chez quelques économistes éclairés.

Exemple ce matin avec l'interview d'Olivier Blanchard, ex-chef économiste du FMI, qui nous explique que, finalement, un peu plus de déficit ne fera de mal à personne, ni un peu plus de dette, surtout une dette qui nous rapporte de l'argent...

Une incitation donc à l'absence de discipline.

Une prime pour les cancres.

Mais puisque c'est gratuit....

NO DEAL

Les dirigeants européens ne se sont toujours pas mis d'accord pour nommer les futurs patrons de l'Europe.

Troisième réunion marathon.

Et troisième échec.

Macron s'est énervé.

Il a dénoncé les ambitions de certains et les agendas cachés des autres, lui qui n'a ni ambition, ni agenda caché.

Ils vont finir par se mettre d'accord.

Mais pour l'instant, l'Allemagne résiste.

Les discussions reprennent aujourd'hui.

ACCORD ET DÉSACCORD

L'OPEP était réunie à...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct