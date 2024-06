Art, vin, châteaux et nature au fil des routes de l'été

La Commanderie de Peyrassol, un musée grandeur nature

C'est l'une des plus grandes collections d'œuvre d'art à ciel ouvert en Europe, au milieu des vignes de la Commanderie de Peyrassol, dont le propriétaire, Philippe Austruy, est tout aussi passionné de vin que de création contemporaine. Magie des lieux qui en découle, ici le supplément d'âme est réel et sincère. À Flassans-sur-Issole, ce domaine réputé pour ses crus d'excellence est un véritable écrin provençal dans lequel jardin remarquable, bois et collines d'oliviers côtoient la vigne de très près, le tout au cœur d'une biodiversité protégée. Cette immersion dans l'art et la nature invite à la flânerie et la contemplation d'œuvres de grands artistes des XXe et XXIe siècles comme Daniel Buren, Vasarely, Bernar Venet, Franck Stella, César, Ben, Lee Ufan, ou encore Joana Vasconcelos. Pour les plus curieux, la contemplation se poursuit dans le centre d'art qui depuis 2016 accueille au sein de ses trois bâtiments la collection permanente de Philippe Austruy, ainsi que des expositions temporaires. Cet été c'est un habitué des lieux qui est célébré : Bertrand Lavier, artiste majeur de la scène internationale dont la monographie joyeusement intitulée « En couleur » propose d'explorer les tons et nuances sous toutes leurs formes. Jusqu'à une cuvée spéciale de rosé et une bouteille signées Bertand Lavier, l'artiste s'étant prêté au jeu d'un assemblage qui allie grenache, cinsault, tibouren et syrah. Une invitation à la dégustation que propose par ailleurs le domaine ; de quoi allier papilles et pupilles. Et pour les épicuriens, n'hésitez pas à faire une pause déjeuner Chez Jeannette, le restaurant gastronomique de la Commanderie de Peyrassol dont le chef, Vivien Rouleaud, passé entre autres chez Anne-Sophie Pic, propose une carte raffinée et gourmande. Enfin, sachez que le domaine propose des chambres d'hôtes. Séjour hors du temps garanti. (Valérie Abrial)

Des néons fluorescents illuminent le Médoc

« Il y a encore de la lumière à Château Chasse-Spleen » ! Tout simplement le titre de l'exposition Dan Flavin, présentée actuellement au Centre d'art contemporain ouvert en 2017 par les propriétaires du domaine viticole, Céline et Jean-Pierre Foubet. Il faut croire que l'amour de l'art est décidément et bien souvent une affaire de famille. C'est en tous les cas ce qui unit le couple qui soutient les artistes émergents depuis quelques années déjà. « Le vin peut bien sûr provoquer une émotion, mais celle que procure l'art n'a pas d'équivalent, répètent-ils à l'envi. En revanche, créer des ponts entre nos savoir-faire et la création artistique, cela participe au dynamisme du territoire. » De fait, le domaine peut s'enorgueillir de présenter des sculptures d'artistes influents dans son parc et, au gré des dégustations proposées, inviter à découvrir le centre d'art. Une occasion unique cet été de voir des œuvres exceptionnelles de Dan Flavin, artiste new-yorkais décédé en 1996, bien connu pour ces installations en tubes fluorescents et tout récemment exposé au Kunstmuseum de Bâle. Une déambulation tout en couleur entre tourisme œnologique et artistique. (Valérie Abrial)

L'art souterrain de la Maison Pommery

Voilà une maison de champagne bien connue du terroir rémois. Dès 1874, la veuve Pommery, qui vient de réaménager les sous-sols du domaine en y faisant creuser des crayères de 30 mètres de profondeur, accueille les visiteurs du monde entier pour leur faire découvrir ses spectaculaires caves, inscrites depuis au patrimoine mondial de l'Unesco. Ici l'art a toujours fait partie du paysage et déjà en 1882 des bas-reliefs célébrant le vin sont commandés au sculpteur Gustave Navlet, qui les exécute directement dans la craie. Lorsque Nathalie et Paul-François Vranken rachètent le domaine en 2003, c'est tout naturellement qu'ils poursuivent, en collectionneurs d'art éclairés, l'ennoblissement du domaine par la création artistique. Depuis vingt ans, leurs caves millénaires sont devenues une galerie d'art souterraine sur plus d'un kilomètre de long ! D'expérience en expérience, pas loin de 300 artistes se sont succédés et ont pour la plupart produit leurs œuvres in situ. Cette année, et sous la houlette du commissaire d'exposition Fabrice Bousteau, on y croise Michelangelo Pistoletto, Jacqueline Dauriac, Franck Scurti, Philippe Ramette, Muriel Persil... Une déambulation qui débute en haut d'un impressionnant escalier de 116 marches, et dont l'appel vers les profondeurs suggère une échappée vers l'ailleurs. On plonge volontiers dans cette ambiance mystérieuse dans laquelle on espère inconsciemment découvrir des secrets. De galerie en galerie, dans lesquelles reposent 25 millions de bouteilles de champagne Pommery, les œuvres surgissent, illuminent l'obscurité, habitent parfois le cœur même d'une crayère. Et lorsque se termine cette fantastique traversée, se réjouir d'une dégustation de champagne est bienvenu avant, pourquoi pas, de visiter la Villa Demoiselle, joyau de l'Art Nouveau qui fête ses 15 ans d'ouverture cette année. Autre ambiance tout aussi délectable. (Valérie Abrial)

Monstres et personnages fantastiques à Chaumont

Les jardins de Chaumont ont pris cette année des airs de Bomarzo. Mondialement connu, ce parc italien, datant de la Renaissance et situé dans la province de Viterbe au nord de Rome, est peuplé de sculptures de dieux, d'animaux géants et de monstres variés. Bomarzo a ainsi servi d'inspiration à Chantal Colleu-Dumond, directrice du domaine de Chaumont, pour la nouvelle saison artistique du lieu. Au fil des allées du parc ombragé du château, construit à la fin du XVe siècle, les visiteurs pourront ainsi croiser (et admirer) les réalisations de 15 artistes contemporains, sculpteurs, peintres et plasticiens. Les pièces exposées font souvent appel à un monde de monstres, de folies ou encore de personnages tout droit sortis de contes enfantins et de la mythologie antique. Ainsi l'étonnante et terrifiante Grotte Chaumont, de l'artiste majorquin Miquel Barcelo, attend au tournant le promeneur non averti avec sa gueule grande ouverte de poisson géant. L'Oiseleur et l'Homme sauvage, deux grandes sculptures de Denis Monfleur, valent aussi le détour. Le reste de la proposition artistique de Chaumont est cette année à l'avenant, magique et surprenante, mais toujours guidée par la complicité affichée et (recherchée) entre l'art et la nature. (Guillaume Fischer)

Surprises monumentales au Rivau

Le parc de ce château médiéval, situé en pleine terre chinonaise, recèle à l'année d'œuvres contemporaines qui encouragent à l'imaginaire et au merveilleux. « La rose est sans pourquoi ». L'étonnante sculpture en céramique ondulante et colorée, réalisée par l'artiste Lionel Estève et dont le nom est emprunté à un texte du poète mystique allemand Silesius, constitue la dernière œuvre monumentale acquise en 2024 par Patricia Laigneau, propriétaire du château du Rivau. Comme une vingtaine d'autres, elle est dévolue à l'ornementation des 15 jardins remarquables constituant le parc de cette bâtisse féodale construite au XIIIe siècle par la famille de Beauveau, cousine du roi de France. Entre le potager de Gargantua, le labyrinthe d'Alice ou encore la forêt enchantée, dont l'imaginaire et le merveilleux constituent déjà le fil conducteur, ces œuvres modernes viennent encore plus surprendre le visiteur. C'est même clairement le but recherché. Il ne manquera pas notamment d'être étonné par The Kiss de Laurent Pernot, deux énormes bouches en pierre qui s'embrassent... du bout des lèvres. Non moins surprenantes sont les deux bottes surdimensionnées de Lilian Bourgeat, fabriquées également en pierre. Le bon génie en grès noir, La Tour au bois dormant de Dominique Bailly, le grand Pot rouge de Jean-Pierre Raynaud : autant d'icônes des contes enfantins détournées par des artistes et sculpteurs parfois de renom, pour assurer une déambulation pleine de questionnements. (Guillaume Fischer)

