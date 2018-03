La CGT annonce 400.000 fonctionnaires et cheminots dans les rues françaises

(Article publié à 17h24 et mis à jour à 18h20)

Les manifestations de fonctionnaires ont réuni jeudi plus de 400.000 personnes en France selon un premier décompte de la CGT, dont 40.000 à Paris, a annoncé à l'AFP Jean-Marc Canon, secrétaire général de la CGT Fonction publique. Le collectif des médias a décompté, quant à lui, 34.700 manifestants à Paris.

Le responsable syndical a précisé qu'il manquait encore les chiffres dans une soixantaine de villes. Selon un décompte provisoire effectué par l'AFP à 16H30, à partir des chiffres fournis par la police, plus de 115.000 personnes ont manifesté jeudi en France, hors Paris.

Les responsables des sept organisations syndicales (CGT, FO, FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC) ayant appelé à la grève ce vendredi ont pris la tête du cortège, parti de Bercy pour rejoindre les cheminots à Bastille, derrière une banderole unitaire: "pour la fonction publique, les salaires, l'emploi et le statut".

"Aujourd'hui est un jour qui fera date", a affirmé Jean-Marc Canon, secrétaire général de la CGT fonction publique, premier syndicat, s'appuyant sur "une progression de 40% du nombre de manifestations" recensées vendredi en France, par rapport à la précédente mobilisation du 10 octobre.

Deux autres syndicats (CFDT et Unsa) avaient alors appelé à faire grève.

Selon M. Canon, "les fonctionnaires en ont marre d'être les boucs émissaires, le gouvernement avance sans prendre en compte ce que les syndicats lui disent" et il "minimise le réel mécontentement".

Les agents publics portent deux "exigences", à savoir "la question du pouvoir d'achat" et la défense du statut, a résumé Bernadette Groison de la FSU.

Selon elle, "le projet du gouvernement c'est d'arriver à moins d'Etat, moins de services publics" mais "il ne n'assume pas".

"Quand on défend le statut, on ne défend pas seulement le cadre d'emploi des agents, on défend un modèle de société", a poursuivi Christian Grolier de FO, en disant espérer que l'exécutif "va enfin faire un vrai dialogue social".