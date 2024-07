🔴 En direct - Législatives : 26,63% de participation à midi, au plus haut depuis 1981

14H15- Nouvelle-Calédonie: Emmanuel Tjibaou, premier député indépendantiste depuis 1986

Fils de l'emblématique leader kanak Jean-Marie Tjibaou, assassiné en 1989, Emmanuel Tjibaou est devenu dimanche le premier député indépendantiste de Nouvelle-Calédonie depuis 1986, dans un territoire qui mettra longtemps à panser les plaies des émeutes qui le touchent depuis huit semaines

12h30- la gauche en force dans l'arc Antilles-Guyane, le RN rate le coche

La gauche a raflé la mise samedi en Guyane, Martinique et Guadeloupe, où le RN a été contrecarré, les indépendantistes ont reculé en Polynésie. Certains résultats ne sont pas encore connus, notamment en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte, où l'on vote ce dimanche.

12H00- Taux de participation 26,63% à la mi-journée

Il s'agit d'un record depuis l'élection du président socialiste François Mitterrand. A titre de comparaison, le taux de participation aux élections législatives était à 12h00 en France métropolitaine, à 25,90% la semaine dernière, contre 18,43% lors du scrutin de 2022 à la même heure, selon le ministère de l'Intérieur. Ce chiffre comptabilise également les votes nuls ou blancs.

En 1997, lors des dernières législatives anticipées, il n'était que de 22,74% à la même heure. Le séisme de la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin, et les enjeux du scrutin, qui pourrait ouvrir la voie à l'accession de l'extrême droite au pouvoir, semblent encore davantage mobiliser les Français.

8h30 - Ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h00 en France métropolitaine et fermeront à 18h00 - jusqu'à 20h00 dans les grandes villes. Pour ce second tour, 501 circonscriptions sont concernées, dont 89 connaissent une "triangulaire" et deux une "quadrangulaire" après le désistement de plus de 200 candidats pour faire "barrage" au RN. Dimanche dernier, 76 députés ont été élus dès le premier tour.

Lire aussiLégislatives : le scrutin de toutes les peurs

------------------------------------

Un second tour sous haute tension



Le second tour des élections législatives anticipées cristallise tous les débats en France, mais aussi en Europe. Trois blocs se font face : le RN et ses alliés, le Nouveau Front populaire, et le groupe macroniste Ensemble. 76 députés ont été élus au premier tour dimanche dernier. Il reste donc 501 sièges à pourvoir à l'Assemblée, pour lesquels 1.094 candidats se présentent, au travers de près de 410 duels et 90 triangulaires.

Selon le sondage Elabe pour « La Tribune Dimanche » et BFMTV/RMC publié vendredi, le RN et ses alliés obtiendraient de 200 à 230 sièges dans la future Assemblée. La gauche en décrocherait entre 165 et 190 et les macronistes en sauveraient de 120 à 140. Dans ces conditions, il serait difficile de trouver une majorité claire pour gouverner.

Pour aller plus loin :

👉 Le front républicain menace la majorité absolue du Rassemblement national

👉 Législatives : l'économie française retient son souffle

👉 Second tour des élections législatives : les marchés ne donnent aucun signe d'inquiétudes

👉 Impôt sur le revenu, héritage, ISF... Le programme fiscal du Nouveau Front populaire, obstacle au barrage républicain ?