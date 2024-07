Législatives : en Corse, les nationalistes cèdent du terrain mais l’idée d’autonomie surnage

Indéniablement, l'événement de ce deuxième tour des législatives en Corse est la défaite du député sortant nationaliste, Jean-Félix Acquaviva, dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse. Défaite d'un pilier historique de la majorité territoriale (Femu a Corsica) et allié indéfectible de Gilles Simeoni qui a publiquement qualifié ce revers de « douloureux ».

Le siège revient à François-Xavier Ceccoli, conseiller territorial d'opposition et président de la fédération LR du département. La perspective d'une autonomie indispose moins ce dernier que celle de la dévolution d'un pouvoir législatif. Entre les deux tours, François-Xavier Ceccoli, qui prend ainsi une éclatante revanche sur l'élection de 2022 où il n'avait été battu que de 150 voix, a bénéficié du report des voix de la candidate RN Sylvie Jouart (25,5 % des suffrages) contrainte au désistement sur les injonctions de Jordan Bardella. Une chose est sûre, le barrage anti-nationaliste a ici fonctionné.

Trois sortants sur quatre retrouvent leur siège

Le deuxième tour a également été un tour pendable pour François Filoni dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud dont Porto-Vecchio est le nombril. Le délégué régional RN, qui avait pourtant pris le large au premier tour devant le député sortant nationaliste du PNC (Partitu di a Nazione Corsa) Paul-André Colombani, a été battu à plate couture. Les consignes de vote en faveur de ce dernier, à l'exception de la candidate libérale Valerie Bozzi restée muette, ont été suivies à la lettre et ont permis une remontada spectaculaire : d'un dimanche à l'autre, Paul-André Colombani est passé d'un déficit de 9 points à pratiquement 20 points d'avance. C'est aussi une victoire par procuration pour Jean-Christophe Angelini, maire PNC de Porto-Vecchio et rival assumé de Gilles Simeoni depuis leur rupture en 2021. Personne n'ignore que les deux hommes se détestent cordialement.

En revanche, dans la première circonscription de la Haute-Corse, dont Bastia est l'épicentre, le député nationaliste sortant Michel Castellani, déjà arrivé en tête au premier tour, l'a emporté très largement (64,33 % des suffrages) devant l'ancien adjoint de la mairie de Marseille, Jean-Michel Marchal, inconnu des électeurs jusqu'à sa déclaration de candidature. Enfin, dans la première circonscription d'Ajaccio, Laurent Marcangeli a sauvé son siège de député et peut-être même la présidence du groupe Horizons à l'Assemblée nationale. Lui aussi a tiré profit de la digue anti-RN dressée devant Ariane Quarena, jeune retraitée qui avait créé la sensation en se hissant en tête au premier tour.

Au final, en Corse, trois des quatre députés sortants ont retrouvé leur siège, mais il y en a désormais un de moins, en l'occurrence François-Xavier Ceccoli, pour soutenir sans réserve le projet d'autonomie, contrairement à son camarade de la droite républicaine, Laurent Marcangeli.

Chez les autonomistes, une remise en question s'impose

Quant au RN, il faudra attendre les élections municipales de 2026 pour savoir si l'impressionnante percée en Corse résonne comme une sirène d'alerte sociale ou bien si son enracinement local est appelé à s'inscrire dans la durée, à condition de présenter des candidats un peu moins improbables que les derniers.

Toujours est-il que Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, essuie son premier échec électoral depuis dix ans. L'usure naturelle du pouvoir et l'évolution sociologique du corps électoral n'expliquent pas tout. Le leader de la majorité territoriale autonomiste devra prendre en considération cette colère sourde qui s'est exprimée dans les urnes y compris celles des villages isolés et dépeuplés de la Corse profonde, là où il n'est pas question d'insécurité, de trafic de drogue ou de flux migratoires.

S'agissant du paysage social, l'île n'a rien de paradisiaque. C'est la région qui recense le plus grand nombre de foyers vivant en dessous du seuil de pauvreté et où le coût de la vie est le plus élevé de la métropole. Or, le processus dit de Beauvau, destiné à inscrire la Corse dans la Constitution et à la doter d'un statut d'autonomie, ne remplit pas les assiettes et ne paie pas les factures. Par ailleurs, les personnes qui ont voté leur colère ou leur isolement n'ont plus de relais à l'Assemblée de Corse où la gauche traditionnelle a disparu corps et âme. Même le Nouveau Front Populaire, en pole-position dans le reste du pays, est ici inexistant.

La seule nouvelle rassurante pour la majorité nationaliste, c'est que l'idée d'autonomie pourrait peut-être survivre à la dissolution. Si le RN et une partie des LR ont exprimé leur franche hostilité à toute nouvelle étape institutionnelle, une coalition de gauche ou bien une entente des centres y seraient favorables. Mais il faudrait alors tout reprendre à zéro. Un retour à la case départ susceptible de cabrer les nationalistes les plus impatients et les indépendantistes. On peut le redouter car l'histoire le scande avec fracas : une Corse frustrée est une poudrière.