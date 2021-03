Paris a perdu plus de 15 milliards d'euros de recettes touristiques en 2020

La crise sanitaire a privé Paris et sa région de 15,5 milliards d'euros de recettes en 2020 du fait d'une "chute historique de fréquentation" des touristes étrangers, selon des chiffres du Comité régional du tourisme communiqués (CRT) lundi. En 2019, les visiteurs avaient dépensé 22 milliards d'euros, selon le CRT.

Malgré cette hémorragie, le représentant reste confiant : "en 2022, le nombre de touristes à Paris sera équivalent à 2019", a prédit mardi le nouveau président de l'Office de Tourisme et des Congrès de Paris, Jean-François Rial. "Sur l'activité affaires, ce sera un peu plus long", a déclaré Jean-François Rial sur BFM Business. En 2019, ils étaient 38 millions de touristes à être passés par la capitale (et plus de 50 millions avec l'Ile-de-France selon veilleinfotourisme.fr), ce qui était alors un nouveau record.

Pour rappel, sur les six premiers mois de l'année, les recettes touristiques internationales ont chuté de 49,4% en France.

En France, le secteur pèse 1,3 million de salariés. Au plus fort de la première vague en avril, les hôtels et restaurants ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer jusqu'à -89% par rapport à 2019 (voir le Zoom).

L'option passeport sanitaire se profile

"Je ne suis pas très inquiet sur le retour des touristes, on va retrouver un niveau équivalent à 2019 assez vite, voire très vite. Ce n'est pas du tout les prévisions apocalyptiques qu'on nous donne, (une reprise seulement en) 2025-2027, je ne crois pas du tout à ça", a insisté Jean-François Rial.

Le PDG du groupe Voyageurs du Monde s'appuie notamment sur l'observation d'une "reprise des voyages assez extraordinaire", en juin et en décembre, "en sortie de vagues" Covid, mais aussi du marché américain où "le tourisme intérieur est en train de revenir déjà au niveau de 2019".

"Je pense que ça va revenir très, très vite à condition que l'épidémie se termine" a-t-il dit, défendant de nouveau le passeport sanitaire qui regroupe "toutes les données sanitaires, y compris si vous avez été malade et avez les anticorps", si vous êtes vacciné et les tests PCR.

"L'enjeu pour l'Office du tourisme de Paris, ce n'est pas de faire revenir des touristes, ils vont revenir tout seuls. L'enjeu c'est plutôt qu'au-delà du niveau de 2019 on puisse progresser sans générer de conséquences négatives pour les habitants, l'écologie", a dit le président de président de l'Office de Tourisme et des Congrès de Paris, élu la semaine dernière.

Optimiste, Jean-François Rial ne croit pas non plus à une baisse de la capacité d'accueil. "L'activité économique a une capacité de rebond extraordinaire, la nature a horreur du vide, pour chaque hôtel qui ferme, il y en a un qui ouvrira. Je ne crois pas du tout à cette fable de la non capacité", a-t-il dit.

(Avec AFP)