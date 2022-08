Chine / États-Unis : la tension monte autour de la probable visite à Taïwan de Nancy Pelosi

La tension est à son comble entre les États-Unis et la Chine. Mardi matin, l'hypothèse d'une visite probable et imminente à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a fait chuter les Bourses en Asie, déjà fébriles. Les places européennes suivaient la même tendance : notamment à Paris, le CAC 40 a lâché à l'ouverture 33 points (-0,52 %), à Francfort, le DAX perdait - 0,88 %, tandis qu'à Londres, le Foostsie 100 baissait de - 0,12%.

Les investisseurs redoutent une déstabilisation de la région en cas de représailles chinoises à la venue sur l'île, de plus en plus probable, de la numéro trois du gouvernement américain, dans le cadre d'une tournée en Asie. Ces derniers jours, les déclarations musclées de la Chine se sont multipliées à l'égard des Etats-Unis. Pékin a averti qu'une telle visite à Taïwan aurait « un impact politique considérable » et pourrait entraîner une réponse militaire.

Après Singapour, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui voyage à bord d'un avion militaire, a atterri mardi matin en Malaisie. Son itinéraire prévoit des étapes également en Corée du Sud et au Japon. Mais plusieurs titres de la presse internationale affirment cependant qu'une visite est prévue à Taïwan.

Le Financial Times a évoqué une rencontre entre la présidente de la Chambre des représentants américaine et la présidente de Taïwan mercredi. D'après CNN, la femme d'Etat américaine devrait atterrir à Taïwan dans les jours à venir et y passer la nuit. Le journal taïwanais Liberty Times, citant des sources anonymes, rapporte aussi que Nancy Pelosi atterrirait sur l'île mardi soir et rencontrerait la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, le lendemain, avant de repartir dans l'après-midi.

Possibles démonstrations de force

Même si la plupart des observateurs jugent faible la probabilité d'un conflit armé, des responsables américains ont dit se préparer à de possibles démonstrations de force de l'armée chinoise, comme des tirs de missiles dans le détroit de Taïwan ou des incursions aériennes massives autour de l'île.

Pékin considère Taïwan comme une partie de son territoire à réunifier, par la force si nécessaire, et a plusieurs fois mis en garde Washington contre une visite de la haute responsable qui serait vécue comme une provocation majeure. D'ailleurs, pour appuyer leur message, les militaires chinois ont diffusé lundi sur internet une vidéo au ton martial montrant des soldats criant qu'ils sont prêts au combat, des chasseurs en train de décoller, des parachutistes sauter d'un avion ou encore une pluie de missiles qui anéantissent diverses cibles. D'après la Maison Blanche, la Chine « semble se positionner » pour une démonstration de force militaire autour de Taïwan, qui inclurait des tirs de missiles, ou encore « d'importantes incursions aériennes ».

La Chine considère les visites de responsables américains à Taïwan comme des encouragements pour le camp indépendantiste de l'île. Washington n'a pas de liens diplomatiques officiels avec Taïwan mais est légalement tenu de lui fournir les moyens de se défendre. Une visite de Nancy Pelosi, critique de longue date de la Chine, interviendrait aussi dans un contexte de dégradation des relations entre Washington et Pékin.

Ne pas jouer « avec le feu » a averti Pékin

Lors d'un appel téléphonique jeudi dernier, le président chinois Xi Jinping a averti son homologue américain Joe Biden que Washington devait respecter le principe d'« une seule Chine » et que « ceux qui jouent avec le feu y périront ». De son côté, Joe Biden a précisé à Xi Jinping que la politique américaine à l'égard de Taïwan n'avait pas changé et que Washington s'opposait fermement aux efforts unilatéraux visant à modifier le statu quo ou à compromettre la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan.

Si cette visite se confirme, la présidente de la Chambre des représentants serait la plus haute responsable américaine à visiter Taïwan depuis son prédécesseur Newt Gingrich en 1997.

(Avec AFP et Reuters)