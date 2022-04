Guerre en Ukraine : toute la région de la capitale Kiev a été "libérée"

Après le retrait des forces russes de villes-clés situées près de la capitale, l'armée ukrainienne a repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev, a annoncé samedi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar. Ceci, six semaines après le début de l'invasion russe.

"Toute la région de Kiev a été libérée de l'envahisseur", a-t-elle écrit sur sa page Facebook, en précisant que les localités d'"Irpin, Boutcha, Gostomel avaient été libérées de l'envahisseur". Ces derniers jours, l'armée ukrainienne avait repris plus de 30 villes et villages autour de la capitale.

Les Russes ont miné tout le territoire (Zelensky)

Plus tôt dans la journée, l'Ukraine avait déjà confirmé que les forces russes opéraient un "retrait rapide" des régions de Kiev et de Tcherniguiv, dans le nord du pays, afin de mieux "garder le contrôle" des "vastes territoires" qu'elles occupent dans l'est et le sud.

Ce retrait a permis aux Ukrainiens de s'emparer "d'un grand nombre de véhicules militaires abandonnés sans carburant", a affirmé un conseiller présidentiel ukrainien, Oleksiï Arestovitch, dans une vidéo diffusée samedi par la présidence ukrainienne.

"Dans le nord de notre pays, les envahisseurs s'en vont. C'est un mouvement lent mais visible. A certains endroits, ils sont chassés à la faveur de combats. Ailleurs, ils abandonnent leurs positions d'eux-mêmes", avait expliqué plus tôt ce samedi Volodymyr Zelensky.

"Ils ont miné tout ce territoire. Les maisons sont minées, le matériel est miné, et même les cadavres", a affirmé Volodimir Zelensky.Plus de 1.500 engins explosifs ont été retrouvés en une seule journée dans le village de Dmytrivka, à l'ouest de Kiev, ont dit samedi les services d'urgence de la région, appelant les habitants à la plus grande prudence s'ils rentrent chez eux.

"Attaques puissantes" en vue dans l'est, notamment à Marioupol

Avec ce "retrait rapide" du nord du pays, "il est tout à fait clair que la Russie a choisi une autre tactique prioritaire", a écrit le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak, sur la messagerie Telegram: "se replier vers l'est et le sud" pour "garder le contrôle de vastes territoires occupés" et y "dicter durement ses conditions".

Le président ukrainien avait déjà affirmé que les Russes se préparaient à des "attaques puissantes" dans l'est, notamment sur Marioupol où quelque 160.000 personnes seraient toujours bloquées et dont au moins 5.000 habitants ont été tués, selon les autorités locales. Pour les Russes, le contrôle de Marioupol permettrait d'assurer une continuité territoriale depuis la Crimée jusqu'aux deux républiques séparatistes prorusses du Donbass (Donetsk et Lougansk).

Jeudi soir, l'Ukraine avait annoncé que les soldats russes ayant quitté la centrale nucléaire de Tchernobyl - site du pire accident nucléaire au monde, en 1986 - après des semaines d'occupation avaient pu être exposés à des radiations, jugeant que "la Russie s'était comportée de manière irresponsable à Tchernobyl" en creusant des tranchées dans les zones contaminées et en empêchant le personnel de la centrale de remplir ses fonctions.

