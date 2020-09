Le rachat de Suez n'aura pas d'impact sur le prix de l'eau, selon Veolia

L'offre de rachat de Suez par Veolia, si elle se réalise, ne fera pas monter le prix de l'eau payé par les consommateurs en France, a assuré jeudi le PDG de Veolia, Antoine Frérot. "Je suis formel là-dessus", a-t-il dit, répondant sur Europe 1 à une question sur l'impact de l'éventuel rachat de Suez sur les prix de l'eau.

"Mon partenaire Meridiam, pour l'activité Eau France qu'il va reprendre, non seulement s'engage à garder tous les emplois mais il s'engage également à ce que les Français ne paient pas leur eau plus cher. Et il s'engage même à créer des...