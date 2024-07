Voiture électrique : les Etats-Unis accordent 1,7 milliard de dollars de subvention à une dizaine d'industries

Le gouvernement américain a annoncé ce jeudi accorder 1,7 milliard de dollars de subventions au secteur automobile afin de lui permettre de développer ses chaînes de production de véhicules électriques ainsi que des pièces ou composants, tels que les batteries.

Dans le détail, ces subventions vont viser en particulier des entreprises installées dans les États de Géorgie, du Michigan et de Pennsylvanie, qui pourraient s'avérer déterminants pour la course à la Maison-Blanche, qui opposera le président sortant Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump. Pour rappel, les élections sont prévues le 5 novembre prochain.

Les subventions, qui font partie de l'Inflation Reduction Act, le grand plan vert du président Biden, seront destinées à une dizaine d'usines qui ont fermé leur porte ou qui sont menacées, installées dans huit États différents. L'objectif est de les réadapter à la production de véhicules électriques ou de pièces détachées pour ces véhicules, ce qui devrait permettre de sauver ou créer 15.000 emplois, selon un communiqué de la Maison-Blanche.

« Ces investissements permettront de créer des milliers d'emplois, bien payés, et d'en conserver plus encore en aidant les entreprises du secteur à adapter leur outil industriel et réembaucher dans les mêmes usines et les mêmes communautés », a déclaré le président américain, cité dans le communiqué.

Lire aussiVoitures électriques chinoises : Paris et Berlin s'opposent sur la hausse des droits de douane

Droits de douane sur les produits chinois

Cette annonce s'inscrit à la fois dans la volonté de la Maison-Blanche de renforcer la construction de véhicules électriques aux États-Unis, en protégeant notamment le secteur de la concurrence chinoise qu'elle estime déloyale, et dans la stratégie de réélection du président sortant, dont le sort dépendra en particulier de ces États industriels, historiquement lourdement frappés par la désindustrialisation.

Depuis plusieurs mois, les responsables américains pointent du doigt le risque que fait courir la surproduction chinoise dans de nombreux secteurs, en déversant sur les marchés mondiaux, en général, et américain, en particulier, de larges quantités de produits à prix cassés, risquant de déstabiliser les industries nationales. Dans ce contexte, Joe Biden a poussé un peu plus loin sa stratégie de confrontation, plus ou moins directe, sur le plan économique avec Pékin, au risque de voir la guerre commerciale reprendre. La Maison Blanche a ainsi annoncé courant mai une augmentation marquée des droits de douane appliqués à l'équivalent de 18 milliards de dollars de produits chinois.

Ces nouveaux droits de douane concernent près d'une dizaine de secteurs industriels considérés comme « stratégiques », tels que les semi-conducteurs, les minéraux critiques, les produits médicaux ou encore les véhicules électriques, ces derniers voyant par exemple leurs droits de douane passer de 25% à 100%.

Lire aussiAutomobile : Citroën lance sa C3 Aircross familiale, pas chère mais avec peu d'autonomie

L'Europe augmente ses droits de douanes

Mais les Etats-Unis ne sont également pas les seuls à hausser le ton contre les subventions accordées par Pékin à ses industriels.

L'Union européenne a engagé un bras de fer avec Pékin, qu'elle accuse de fausser son marché en l'inondant de produits à bas prix, pas uniquement pour les métaux. L'Europe a ainsi imposé début juillet à titre conservatoire jusqu'à 38% de droits de douane supplémentaires sur les importations de véhicules électriques chinois, avant une décision définitive en novembre, accusant Pékin d'avoir illégalement favorisé ses constructeurs.

A l'issue d'une enquête antisubventions entamée en octobre, Bruxelles avait annoncé ces surtaxes le 12 juin, tout en lançant des discussions avec Pékin pour tenter de résoudre le problème et désamorcer les risques de guerre commerciale. Mais face aux « subventions déloyales » accordées selon Bruxelles aux entreprises chinoises, ces droits « compensateurs » s'ajoutent aux taxes de 10% déjà appliquées par l'UE aux véhicules importés de Chine.

(Avec AFP)