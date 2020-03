La Tribune en télétravail : mobilisation générale pour vous informer sur la crise du Covid-19

Chers lecteurs, chères lectrices, cher(e)s abonné(e)s,



Le Covid-19 est une crise sanitaire, mais aussi économique et sociale angoissante qui impacte déjà durement les entreprises françaises, dans tous les secteurs, quelle que soit leur taille : Startups, PME, ETI, membres du SBF120 ou du CAC40. Depuis les annonces du président de la République jeudi 12 mars et du Premier ministre samedi, les priorités sont claires : la santé n'a pas de prix et tout doit être fait pour sauver des vies. Mais l'économie devra aussi être soignée pour atténuer les effets potentiellement destructeurs sur l'emploi et éviter une récession.

Pour cette raison, les rédactions de La Tribune, à Paris et dans les territoires, se mettent dès ce lundi à 100% en télétravail pour limiter leurs déplacements professionnels. Cette décision radicale a été prise dès vendredi 13 mars au matin, avant même l'annonce de l'entrée en stade 3, pour nous préparer à contribuer à la guerre citoyenne contre la contagion.

Tous à la maison, donc, mais nous restons mobilisés à 100% sur le numérique pour vous apporter sur tous nos supports digitaux et nos réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram) une information quotidienne, au plus près de votre vécu : à Paris et en région, notre mission est de vous accompagner partout pour vous aider à comprendre comment combattre cette maladie et ses conséquences économiques et préparer la reprise.

Quel sera l'impact du COVID-19 sur votre activité et votre secteur ? Quelles sont les démarches pour obtenir des aides de Bercy, de Bpifrance ou des Urssaf ? Voici, parmi d'autres, les questions que vous nous adressez et auxquelles nous nous efforcerons de répondre en suivant de près les annonces des autorités. Proche de vous, La Tribune se rapprochera aussi des entrepreneurs et des salariés dans tous les territoires pour raconter les solutions d'entraide locales ou nationales susceptibles d'aider à surmonter ce choc.

Dans cette bataille, face à un ennemi invisible, la discipline individuelle pour respecter la quarantaine et la solidarité entre tous pour aider les plus fragiles seront nos armes pour l'emporter. La plus importante sera celle que vont mener nos héros en blanc, tous les personnels de santé face à un pic épidémique inquiétant. Mais pour la population, ce sera aussi une bataille des esprits, pour garder le moral et pour garder le contact entre nous.

C'est le rôle et la mission d'un journal, même en ces temps de "distanciation sociale" temporaire.

La Tribune, avec vous pour sortir plus fort de cette crise !

#LTAvecVOUS







DOSSIER : Coronavirus, une épidémie mondialisée.