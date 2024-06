🔴 A suivre en direct : 12 candidats aux européennes face au public

À six jours des élections européennes, La Tribune Dimanche est partenaire de Franceinfo pour une émission radio et télé exceptionnelle, « Demain l'Europe », présentée par Émilie Tran Nguyen. Ce lundi 3 juin, de 9h à 13h, tour à tour pendant vingt minutes sur la scène de l'auditorium de Radio France, 12 têtes de liste répondent aux questions de Salhia Brakhlia, de Nicolas Prissette et des jeunes présents dans la salle. Retrouvez ci-dessous, à partir de 9h, le direct vidéo de cette émission.