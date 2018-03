Axa prêt à croquer XL Group pour 11 milliards de dollars ?

L'opération pourrait être la plus grosse acquisition du secteur de l'assurance depuis 2015. Selon l'agence Bloomberg, le français Axa serait "en discussions avancées" en vue du rachat du groupe américain d'assurance et réassurance XL, dont le siège est aux Bermudes, et qui est valorisé en Bourse quelque 11 milliards de dollars (près de 9 milliards d'euros). Axa lui-même vaut 60,7 milliards d'euros. La transaction pourrait être annoncée dans les jours à venir.

Allianz était aussi sur les rangs pour l'acquisition de cet assureur spécialiste de la couverture des dommages physiques et des biens.

Très frappé par une année marquée par les catastrophes naturelles, notamment aux Etats-Unis, XL Group a dégagé une perte nette de 560 millions de dollars en 2017 pour des revenus de 11,3 milliards de dollars. Le groupe s'est développé en vingt ans par acquisitions, notamment celles de NAC Re, de Winterthur International et du français Le Mans Ré en 2003, et plus récemment celle de la compagnie Catlin (cotée à Londres, implantée aux Bermudes) en 2015. Le total de ses actifs s'élève à 63 milliards de dollars à fin 2017.

Plus gros rachat depuis 2006 pour Axa

Quant à Axa, si l'opération se concrétise, ce serait sa plus grosse acquisition depuis 2006 et le rachat auprès de Credit Suisse de Winterthur pour 12,3 milliards de francs suisses, soit 7,9 milliards d'euros à l'époque, dont il avait revendu les actifs aux Etats-Unis.

Le patron d'Axa, Thomas Buberl, a défini 16 pays clefs où il compte concentrer ses acquisitions, six émergents et dix développés, dont les Etats-Unis. Il y a 15 ans, le groupe français s'était offert l'américain Mony pour 1,3 milliard d'euros.

Un rachat de XL Group renforcerait son exposition au marché américain de l'assurance dommages. Affaiblis par les catastrophes naturelles à répétition, plusieurs acteurs sont devenus des cibles. En janvier, AIG a annoncé le rachat de Validus pour plus de 5 milliards de dollars.

Par ailleurs, Axa a annoncé son intention de coter à Wall Street sa filiale américaine Axa Equitable Holdings, dont il pourrait placer entre 20% et 30% du capital, et qui pourrait être valorisée près de 13 milliards de dollars. L'opération est prévue au deuxième trimestre de cette année.