Bataille d'Oslo : Euronext obtient le feu vert du gouvernement norvégien

Le dernier acte ou l'aube d'une nouvelle surenchère ? La bataille pour la Bourse d'Oslo a pris ce lundi 13 mai un tour décisif. Le ministère norvégien des Finances a rendu son avis très attendu : il a déclaré les deux acquéreurs potentiels d'Oslo Børs, le français Euronext et l'américain Nasdaq, comme "convenables", suivant en cela la recommandation de l'autorité de surveillance financière norvégienne. Euronext s'est réjouit ce lundi matin d'avoir reçu le feu vert espéré pour son OPA d'environ 700 millions d'euros.

"Atteignant ce cap critique, Euronext confirme son intention de finaliser la transaction d'ici la fin du mois de juin 2019" déclare le groupe dans un communiqué. "La décision du ministère était l'une des dernières conditions majeures à la conclusion de la transaction."



Le ton est radicalement différent du côté du Nasdaq. Par le biais de sa filiale scandinave Nasdaq AB, l'opérateur américain exprime sa déception de ne pas avoir une condition suspensive qui aurait pu bloquer la route à Euronext.

"Si le ministère des Finances a confirmé que Nasdaq était un propriétaire convenable d'Oslo Børs VPS conformément aux exigences légales norvégiennes, la décision de ne pas exiger que la majorité des deux tiers des actions soit obtenue par toute personne cherchant à acquérir le contrôle d'Oslo Børs VPS est décevant", commente Lauri Rosendahl, la présidente de Nasdaq Nordic, dans un communiqué. "Nous espérions que les autorités norvégiennes prendraient une décision conforme à cette pratique européenne répandue. Nasdaq va maintenant analyser la décision en détail et évaluer ses options."

Surenchère ou abandon ?

L'opérateur américain, qui contrôle toutes les autres bourses scandinaves et baltes (Copenhague, Helsinki, Stockholm, Riga, Tallinn, Vilnius), va-t-il jeter l'éponge ou augmenter son offre pour faire la différence ? Il avait le soutien du conseil d'administration et de la direction d'Oslo Børs ainsi que des actionnaires, dont les deux premiers (la banque DNB et le fonds de pension KLP), représentant en tout 35% du capital.

De son côté, l'opérateur paneuropéen (Paris, Bruxelles, Lisbonne, Amsterdam, Dublin) a rappelé qu'il a sécurisé la majorité du capital d'Oslo Børs VPS à savoir 53,4% (dont plus de 5% qu'il détient en direct). Il soumettra l'opération de rachat au vote de ses actionnaires en assemblée générale ce jeudi 16 mai. Il indique espérer boucler la transaction d'ici à la fin juin.