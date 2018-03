Blanchiment : la Fed ordonne à la plus grande du monde, la chinoise ICBC, de se mettre en règle

Première banque du monde par les actifs, avec plus de 3.900 milliards de dollars, deuxième par la capitalisation boursière, à plus de 345 milliards, cotée à la Bourse de Hong Kong et à celle de Shanghaï, ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) est présente aux Etats-Unis depuis dix ans : elle a ouvert sa première agence à New York en 2008 et fut la première banque chinoise à disposer d'une licence bancaire après le rachat d'East Asia Bank en 2012. ICBC possède une douzaine d'agences à New York et en Californie.

La Federal Reserve Bank, banque centrale et autorité de régulation bancaire américaine, vient d'infliger un sérieux désaveu à cette institution financière de premier plan, en l'enjoignant, elle et sa filiale américaine, de se mettre en conformité sous les 60 jours avec les règles contre le blanchiment.

"Le dernier contrôle de l'agence [la filiale de New York] réalisé par la Fed de New York a identifié des carences significatives dans la conformité et la gestion des risques en application des règles de l'Etat et fédérales sur la lutte anti-blanchiment d'argent et le respect du secret bancaire", explique la Fed dans sa mise en demeure.

Trop laxiste ?

La Fed exige que la direction de la banque chinoise lui soumette par écrit, dans ce délai de 60 jours, un plan d'amélioration de la supervision de la conformité d'ICBC sur la lutte anti-blanchiment, de la remontée des informations, et d'un renforcement des ressources et des effectifs de charge de la conformité et du contrôle réglementaire. Il lui faudra aussi s'assurer de former le personnel à leur responsabilité en la matière.

Laissant entendre que la banque chinoise est trop laxiste en matière de contrôle, la Fed exige également dans les 60 jours la présentation par écrit d'un programme révisé d'audit des clients, comprenant une méthodologie de scoring des risques par typologie des clients, des produits, des volumes, etc., une série de procédures permettant de vérifier que les comptes étrangers font l'objet d'un même audit, ainsi que des revues périodiques de l'intégralité de la base de clients, "tous ses types de clients et leur localisation géographique, y compris les personnes politiques".

ICBC devra aussi mettre en place une méthodologie claire pour identifier les activités suspectes. Elle devra fournir un rapport d'audit indépendant, d'un cabinet validé par la Fed, passant au crible toutes les opérations de compensation en dollar américain intervenues entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016, afin de déterminer s'il y a eu des "activités douteuses" impliquant des clients présentant des "risques élevés". Un audit complet de l'agence new-yorkaise concernée est également demandé.