Soc Gen va supprimer 1.600 emplois dont 700 en France par rupture conventionnelle collective

La Société Générale a arrêté le curseur : elle a l'intention de supprimer 1.600 postes dans le monde,dont 1.200 dans la banque de financement et d'investissement (BFI), aurait-elle annoncé ce lundi aux organisations syndicales, selon l'AFP. La France serait touchée à hauteur de 700 emplois, dont 500 dans la BFI (activités de marchés, dites de grande clientèle) et 171 dans la banque de détail et de services financiers internationaux.

"Ces suppressions de postes doivent se faire dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective (RCC), c'est-à-dire via des départs volontaires" a précisé un représentant de la CFDT Société Générale, Khalid Bel Hadaoui, à l'AFP.

Le plan de réorganisation doit être présenté aux élus du personnels ce mardi matin. Le groupe Soc Gen emploie 148.000 personnes dans le monde, dont 20.000 dans la BFI.

"Ajustements structurels"

Les rumeurs circulent depuis l'annonce le 7 février, lors de la publication des résultats annuels, de la nécessité d'"ajustements structurels" et la réduction de 500 millions d'euros supplémentaires des coûts dans la BFI d'ici à 2020. L'agence Bloomberg avait évoqué vendredi dernier ce chiffre de 700 suppressions de postes en France. En février, le Figaro avait révélé un scénario interne prévoyant 1.500 postes en moins dont 700 en France.

En novembre 2017, le groupe dirigé par Frédéric Oudéa avait déjà annoncé que son nouveau plan stratégique "pourrait conduire à environ 900 suppressions de postes en complément des 2.550 déjà annoncées début 2016, portant leur nombre total à environ 3.450 à l'horizon 2020."

BNP Paribas, qui a également connu un mauvais dernier trimestre 2018 en BFI, avait assuré que son intention de sortir de certaines activités de marché se traduirait par "beaucoup de mobilités internes."