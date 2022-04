80 A320 NEO : Airbus place sa plus grosse commande de l'année chez BOC Aviation

Airbus réalise sa plus grosse vente de ce début d'année avec la signature d'un contrat de 80 appareils de la famille A320 NEO pour BOC Aviation. C'est également la plus grosse commande placée par le loueur basé à Singapour, filiale du groupe Bank of China. Composée uniquement d'acquisitions fermes, elle se répartit entre 50 A321 NEO, 10 A321 XLR (version long-courrier de l'A321 NEO) et 20 A320neo.

BOC confirme sa place parmi les principaux clients d'Airbus. Robert Martin, son directeur général, s'est félicité de cette nouvelle signature : "Il s'agit de la plus importante commande unique que nous ayons jamais passée et elle portera à 546 le nombre total d'appareils Airbus achetés depuis notre création." Le décompte de l'avionneur européen, basé uniquement sur les commandes directes, est plus modeste avec 453 avions, dont 245 appareils de la famille A320 CEO (première génération d'A320) et désormais 188 avions de la famille A320 NEO (version remotorisée). Les 20 derniers appareils sont des long-courriers A330 et A350.

Lire aussi 8 mnAéronautique civile : les cinq grands défis d'Airbus pour réussir 2022 et au-delà

80 appareils en trois ans

Cette commande va venir regarnir fortement le portefeuille de BOC Aviation, qui n'avait plus que 30 A320 NEO et 3 A321 NEO à recevoir. Le loueur devra néanmoins patienter jusqu'en 2027 pour recevoir ses nouveaux appareils. Ils seront en revanche livrés à un rythme élevé jusqu'en 2029.

Ce calendrier est en adéquation avec la stratégie d'Airbus de renforcer son carnet de commandes sur la seconde moitié de la décennie, alors que les positions de livraison sont déjà très largement occupées pour les années à venir.

« Nous continuons à ajouter des avions à notre carnet de commandes pour la deuxième moitié de la décennie. C'est très bien, cela donne de la profondeur, de la visibilité. C'est exactement ce que nous recherchons dans la période actuelle », avait ainsi déclaré Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, lors d'une commande au salon de Dubaï fin 2021. Il y voit d'ailleurs une justification à sa volonté de poursuivre la montée en cadence vers 75 appareils à l'horizon 2025.