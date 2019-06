Franck Botbol et Hugues Cholet : Squadron 303, la vodka aéronautique

Lors de la bataille d'Angleterre (de juillet à octobre 1940), des pilotes de toute l'Europe sont venus prêter main-forte à la Royal Air Force (RAF). Parmi eux, les Polonais du Squadron 303, détenteurs du score le plus élevé d'avions allemands abattus au-dessus de Londres. Des aviateurs émérites également amateurs de vodka, qu'ils distillaient dans une marmite avec quelques pommes de terre.

De cette histoire d'héroïsme et d'alcool fort est née la vodka Squadron 303, imaginée puis produite et commercialisée par Franck Botbol et Hughes Cholez, deux anciens publicitaires. Franck Botbol, 45 ans, est arrivé à Paris à 15 ans avec sa valise pour travailler au Studio de la Grande Armée. Le natif d'Amiens se fait embaucher au culot et apprend le métier du son. Il devient ensuite producteur puis directeur artistique à 18 ans. En 2000, il monte sa société de production, Milk.

Rencontre entre deux talents créatifs

C'est à cette époque qu'il rencontre Hughes Cholez, qui a fait math sup, math spé puis de la recherche fondamentale. En 1995, ce dernier fait son service militaire au centre de recherche de France Télécom à Issy-les-Moulineaux et assiste aux premiers tests de l'Internet grand...