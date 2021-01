Galileo : Berlin et Rome en pole pour la prochaine génération de satellites, Paris en perdition

Une fois encore la France, qui a joué ainsi un rôle majeur dans la création de Galileo, ne jouera aucun rôle sur le plan industriel dans une des constellations phares de l'Europe. En 2015, la Cour des comptes estimait déjà qu'un risque existait que "la France ne tire pas suffisamment parti de Galileo après en avoir été pourtant le premier et le plus tenace promoteur". Pour la France, Galileo est un grave accident stratégique, puis industriel, qui perdure depuis plusieurs années.

Ainsi, la Commission européenne a annoncé mercredi avoir confié un contrat de douze satellites à Thales Alenia Space (TAS) et Airbus Space pour 1,47 milliard d'euros, pour la prochaine génération du système Galileo de positionnement par satellites. La fabrication de six satellites a été attribuée à TAS en Italie, les six autres à Airbus Space en...