Après des crises successives, les 5 chiffres étonnants de la filière pêche en France

Saumons, huîtres, crevettes... chaque année les Français consomment 33,5 kg de poissons et crustacés selon l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer. Une consommation en augmentation de 16,7% en vingt ans.

Dans une étude de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) réalisée post Covid-19, les chercheurs ont mis en lumière les habitudes de consommation changeantes des Français. Le bilan de l'année 2022 de FranceAgriMer est tombé il y a quelques semaines. L'occasion de revenir sur 5 chiffres étonnants de la filière pêche en France.

3 produits composent le tiers de notre consommation

Si la France est aujourd'hui en quatrième position pour la production européenne en aquaculture, elle est aussi le cinquième pays importateur au monde de produits de la mer. La raison ? Les Français plébiscitent largement trois espèces : le saumon, le thon et le cabillaud. On en consomme environ 10 kilos par an soit un tiers de notre consommation totale.

« La pêche française apporte pourtant une palette de poissons très variée mais elle se heurte à la demande des consommateurs très concentrée sur certaines espèces », déplore Jean Chibon, délégué filière pêche et aquaculture chez FranceAgriMer.

Ces préférences de produits de la mer entraînent une balance commerciale largement déficitaire pour la France. En 2022, elle affichait 3,5 milliards de déficit, en augmentation de 21% par rapport à l'année dernière. Nous importons principalement des pays situés en Europe du Nord, principalement la Norvège, le Royaume-Uni et l'Espagne. Selon le dernier rapport de l'Aquaculture Stewardship Council (ASC), la France a consommé toute sa production au 2 mai 2022.

+40% de produits préemballés pendant le COVID

Les Français importent beaucoup et majoritairement des produits congelés. A titre de comparaison, on importait 1,5 fois plus de produits congelés que de produits frais en 2021. Les Français préfèrent également consommer le poisson préemballé plutôt que posé sur les étals. Une tendance qui avait commencé avant la crise du Covid-19, mais qui s'est accentuée pendant cette période. Selon le rapport de l'Ifremer, les ventes de produits préemballés ont augmenté de 41% pendant le premier confinement et 45% pendant le deuxième.

« Cette augmentation est corrélée avec l'augmentation de fréquentation des magasins de Hard Discount qui n'ont pas de poissonnerie. Les produits emballés permettent aussi d'avoir de l'information sur la provenance ou les modes de production car de plus en plus de personnes sont préoccupées par les questions d'environnement », explique Fabienne Daurès, économiste des ressources marines à l'Ifremer.

Une tendance qui ne devrait pas faiblir avec l'inflation et le pouvoir d'achat en baisse des Français. « La contradiction, c'est que ces produits ne sont pas moins chers au kilo. Les gens ont l'impression de payer moins cher mais ils ont juste des plus petites portions. »

11% d'augmentation en moyenne en 2022

L'année 2022 a été marquée par l'augmentation du coût de l'énergie. Malgré l'aide du gouvernement, le prix moyen des produits de la mer a augmenté de 11% toutes espèces confondues. Dans le détail, ce sont les poissons blancs comme le cabillaud, le lieu jaune ou le merlu qui ont le plus augmenté (+64%). A l'inverse, les petites pélagiques comme les anchois, les harengs ou les maquereaux ont vu leur prix diminuer légèrement (-6%).

En cause : l'augmentation du prix du baril de pétrole pour les bateaux, les frais liés aux coûts de stockage des poissons mais également l'augmentation des matériaux servant au transport comme le polystyrène. Une augmentation qui n'a, pour l'heure, pas pesé sur les volumes de vente, affichés stables par rapport à 2021.

Lire aussiPrix du carburant : les pêcheurs français boivent la tasse

70% des Français achètent en grandes surfaces

« On s'attendait à ce que les circuits-courts ou les ventes directes se développent notamment pendant le Covid et que les consommateurs se tournent vers un mode de consommation plus local. Mais ça n'a pas été le cas », constate Fabienne Daurès.

L'écrasante majorité des achats de poissons, frais ou surgelés, provient des moyennes et grandes surfaces. On compte 63% des achats de frais dans ces structures et 72% pour les conserves et produits traiteurs réfrigérés. Des chiffres qui restent stables depuis quelques années.

3% des entreprises possèdent plus d'un tiers du chiffre d'affaires

Sur les 217 entreprises que compte la filière pêche en France, seulement 3% d'entre elles concentrent 37% du chiffre d'affaires total soit 4,4 milliards d'euros. A l'opposé, 37% des entreprises se partagent 3% du chiffre d'affaires entre elles. Une inégalité qui se vérifie aussi à l'échelle mondiale. Bien que le secteur de la pêche soit composé de dizaine de millions de pêcheurs artisanaux, les grosses entreprises dominent le marché. Les 100 premières industries possèdent à elles seules un quart du chiffre d'affaires mondial.

Et le marché des produits de la mer pourrait continuer de grossir. Avec l'arrivée des nouveaux régimes alimentaires, il est fortement possible que la demande en poisson augmente. C'est en tout cas l'une des questions que se pose FranceAgriMer pour les prochaines années. « On est un peu dans le brouillard là-dessus. Nous allons sûrement faire une étude prochainement sur le sujet », conclut Jean Chibon.

Lire aussiPêche, vaccins, sécurité alimentaire... l'OMC signe des « accords historiques »