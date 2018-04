Jamais, depuis 1957, la production mondiale de vin n'avait été aussi basse ! L'Europe la plus touchée

En Italie, premier producteur mondial, la chute a été de 17% en valeur, tandis qu'elle a atteint 19% en France (2e rang mondial) où des épisodes de gel ont particulièrement touché le Bordelais, les Charentes, le Jura et l'Alsace. La production a limitée sa baisse à 1,0% aux Etats-Unis, ainsi qu'en Chine qui s'est hissée au 7e rang mondial. Les tendances ont été contrastées en Amérique latine, avec une hausse de 25% en Argentine et un recul de 6% au Chili (9e rang mondial). (Crédits : DR)

On n'avait pas vu ça depuis soixante ans ! Les chiffres publiés mardi par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) montre aussi une forte baisse en 2017 sur un an, de quelque 8,6%. Baisse qui se transforme en dégringolade s'agissant de l'Union européenne (-14,6%), avec la spectaculaire chute de la France (-19%).