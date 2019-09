Automobile : l'imprerium allemand en plein doute

Il y a des signes du destin qui ne trompent pas... La disparition de Ferdinand Piëch le 25 août dernier marque bel et bien la fin d'une illustre histoire pour l'industrie automobile allemande. C'est la fin d'une suprématie que cet ingénieur a largement contribué à façonner, en faisant de Volkswagen le groupe tentaculaire qu'il est aujourd'hui et le numéro un mondial du secteur.

Depuis la fin des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, l'industrie automobile allemande s'est imposée comme la plus puissante, la plus fiable, la plus rentable et la plus compétitive des industries au monde. Elle a trusté le premium à travers son indéboulonnable triumvirat : Audi, Mercedes, BMW. Elle a également investi tous les marchés du monde avec des parts de marché significatives, à quelques exceptions près. Mais il semblerait que cet âge d'or soit définitivement révolu.

Résultat en recul

Les constructeurs, tout comme les équipementiers qui font tout autant partie de cet impressionnant complexe industriel, enchaînent les avertissements sur résultats et affichent chacun des résultats en recul. Même d'un point de vue macroéconomique, pour une industrie très exportatrice, l'impact est réel avec des...