Immobilier : l'investisseur Horizon AM cible le Grand Paris

« Les investisseurs privés, particuliers ou institutionnels, commencent à revenir après avoir quitté le marché du logement en 2000 », assure Arnaud Monnet, directeur général d'Horizon Asset Management. C'est pourquoi il a mis sur pied un nouveau fonds destiné aux acteurs non-publics franciliens. Performance Pierre 4 vise un objectif de plus d'un million d'euros en un an.

Le professionnel de l'immobilier remarque, en effet, que lors de la phase de développement - de l'acquisition du foncier ou du bâti jusqu'à la commercialisation -, « c'est là où l'on doit injecter les fonds propres et mobiliser les investisseurs car une fois arrivé à la fin de cette étape, les banques sont là pour prendre le relais ».

Une souscription minimale de 5.000 euros

Concrètement, ce fonds d'investissement alternatif, tel qu'il est agréé à l'Autorité des marchés financiers (AMF), est accessible à partir de 5.000 euros le ticket d'entrée. Il repose sur quatre étapes successives qui peuvent se répéter à l'infini : prise de participation, acquisition immobilière via des sociétés de projet, développement et accompagnement des promoteurs et réalisation de plus-values.



« Même si on y va rarement et qu'on y construit extrêmement bas comparé à toutes les métropoles mondiales », Paris intéresse Arnaud Monnet. Pour cause, il vient d'y dénicher un hôtel particulier et du foncier à réhabiliter dans le XIVème arrondissement. Sur une surface habitable de 1.020 mètres carrés, il compte créer 20 logements. En réalité, c'est le Grand Paris qui l'attire et notamment les concours « Inventons la métropole ».

« Un ensemble ne peut plus être monobloc, souligne le DG d'Horizon AM. C'est pourquoi il nous faut créer des immeubles avec de la mixité pour apporter tout type de réponses. »

Des mauvais signaux envoyés aux marchés

En revanche, à l'échelle de la région Île-de-France, son président Mehdi Gaiji, juge « assez considérable » l'objectif de construire 70.000 logements par an d'ici à 2030. « On n'y arrive pas pour l'instant », assène-t-il. Même si les taux d'intérêt restent toujours aussi bas, selon lui, « on ne peut plus aller chercher de primo-accédants sur le marché. »

Dans son viseur également, l'impôt sur la fortune immobilière : « un signal un petit peu bizarre, difficilement interprétable et pas très positif » et la future réglementation thermique 2020 : « une incidence sur le coût de la construction ». Mehdi Gaiji ne trouve en revanche rien à redire au sujet des avantages fiscaux. Le prêt à taux zéro en zones tendues ? « Une mesure de soutien importante avec des effets sensibles sur l'offre et la demande ».