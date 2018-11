EN DIRECT. Emmanuel Macron annonce la fermeture de 14 centrales nucléaires d'ici 2035

C'était attendu. Le président de la République a dévoilé ce mardi matin, depuis l'Elysée et devant les 80 membres du Conseil national de la transition écologique, la «Programmation pluriannuelle de l'énergie» (PPE). Ce plan, pour une transition écologique "acceptable" selon les mots du président Macron, doit fixer dans la loi la politique énergétique française d'ici à 2028 et dessiner la marche à suivre d'ici à 2035. Dès l'entame de son discours, le président de la République a rappelé l'urgence de "bâtir un nouveau modèle productif, éducatif et social plus juste".

"Pour être à la hauteur de cette immense responsabilité collective", il faut d'abord "ne pas changer d'avis, en assumant ses positions et actions", mais aussi "ne pas changer la vérité". Raison pour laquelle, "j'ai voulu installer ce Haut Conseil pour l'action climatique qui doit permettre de rétablir des faits, de la vérité scientifique", a souligné Emmanuel Macron en évoquant la mise en place de cet organe dont le rôle sera de conseiller le gouvernement sur les questions liées à la transition écologique, en vérifiant que les engagements de réduction des gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables sont tenus, ainsi qu'en examinant des textes de loi à l'aune des questions climatiques et en écrivant des rapports.

Fermeture de 14 centrales nucléaires

S'agissant de la mise en route de la transition énergétique, Emmanuel Macron a fixé la fermeture de la centrale de Fessenheim à l'été 2020. Par ailleurs, 14 réacteurs nucléaires seront arrêtés d'ici 2035 dont 4 à 6 d'ici 2030 en plus de Fessenheim selon l'évolution des marchés de l'électricité et des systèmes électriques des pays voisins. Le chef de l'Etat a toutefois tenu à rassurer la filière nucléaire française : "réduire la part du nucléaire, ce n'est pas renoncer au nucléaire", a-t-il tempéré.

La version définitive de la programmation pluriannuelle de l'énergie identifiera sur quels sites ces réacteurs fermeront et des rendez-vous seront organisés pour ajuster la feuille de route de fermeture des réacteurs a indiqué le président français. Le chef de l'Etat a également acté la mise à l'arrêt de "l'ensemble des centrales à charbon sur nos territoires d'ici à 2022."

Pas de nouveau EPR avant au moins 2021

Le président a également évoqué la question du mix électrique, un enjeu de taille dans un pays très dépendant du nucléaire. Le président entend donner une forte impulsion au développement des filières solaire et éolienne. La puissance installée du parc photovoltaïque, qui était de 8,4 gigawatts (GW) fin septembre 2018, doit ainsi grimper à 40 GW en 2028, soit une multiplication par presque cinq. Celle de l'éolien terrestre, actuellement de 14,3 GW, doit passer à 35 GW, c'est-à-dire plus que doubler. Par ailleurs, la France ne va pas décider dans l'immédiat la construction de réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR supplémentaires, et attendra au moins 2021, a annoncé mardi le président Emmanuel Macron.

"Je demande à EDF de travailler à l'élaboration d'un programme de renouveau nucléaire en prenant des engagements fermes sur le prix, pour qu'ils soient plus compétitifs. Tout doit être prêt en 2021 pour que le choix qui sera proposé aux Français puisse être un choix transparent et éclairés", a-t-il dit dans un discours sur la transition énergétique à l'Elysée. En ce qui concerne le financement de cette stratégie écologique, Emmanuel Macron a évoqué le chiffre de cinq milliards d'euros par an. "Demain, ce sera sept à huit milliards d'euros", a poursuivi le président. "Nous concentrons nos efforts sur les énergies les plus compétitives et nous sommes exigeants avec les professionnels sur la baisse des coûts [...] L'Europe de l'énergie, ce sont des factures allégées pour les Français."

Le sort des gilets jaunes

Le président a également eu des mots pour le mouvement des "gilets jaunes" évoquant "l'écho particulier" que prend son discours sur la transition écologique puisque "depuis plusieurs semaines, un mouvement de contestation parti du prix du carburant a grandi dans le pays."

"Ce mouvement a donné lieu à des manifestations importantes et à des violences inacceptables dans l'Hexagone comme en outre-mer. Je ne confonds pas ces actes inacceptables avec la manifestation sur laquelle ils se sont greffés. Je ne confonds pas les casseurs avec les concitoyens qui veulent faire passer un message."

"Nous devons entendre les protestations d'alarme sociale" mais "sans renoncer à nos responsabilités" car "il y a aussi une alarme environnementale", a estimé Emmanuel Macron qui annoncé que la fiscalité sur les carburants allait s'adapter aux fluctuations des prix afin d'en limiter l'impact pour les Français qui utilisent beaucoup leur voiture. Le président a également reconnu que lui et son gouvernement n'avait pas réussi à "inclure tous les territoires et toute la population, c'est vrai, et c'est ce que nous dit le mouvement actuel."

Entre fi ndu monde et fin de mois, Macron choisi les deux