« Méga-bassines » agricoles : le Giec des Pays de la Loire dit non

Un effet contre-productif. C'est ce que pointe le Giec des Pays de la Loire à propos des « méga-bassines » agricoles, remplies « par pompage dans les nappes phréatiques ». Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat recommande, en effet, d'interdire leur construction dans un rapport publié, ce mercredi 12 avril, et intitulé Des propositions à l'action. Ce Giec régional est composé de chercheurs de différentes disciplines travaillant dans des universités, des grandes écoles ou instituts de recherche.

« Notre position est une position de réserve, car ces "méga-bassines" ne règlent pas le sujet du manque de ressource en eau, voire l'accentuent », a ainsi expliqué à l'AFP Antoine Charlot, secrétaire général de cette déclinaison régionale des experts climatiques de l'ONU.

« Cela crée notamment des problèmes d'évaporation et de réchauffement de l'eau qui génèrent des bactéries », a-t-il précisé. Néanmoins, le Giec régional ne s'oppose pas à d'autres techniques comme les retenues collinaires qui permettent de stocker de l'eau de ruissellement.

Colère contre les « méga-bassines »

La colère contre les « méga-bassines » n'a cessé d'enfler, en France, ces dernières semaines. Notamment à Sainte-Soline, dans le Deux-Sèvres, où les militants s'opposent à un projet né en 2011. Celui-ci prévoit la construction d'une quinzaine de réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise pour soutenir l'irrigation de leurs cultures.

Depuis, cette ambition portée par les agriculteurs a pourtant été revue à la baisse. En mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par des associations environnementales, a donné dix mois aux irrigants pour revoir à la baisse le dimensionnement de neuf des seize réserves de substitution, estimant l'impact sur le milieu aquatique trop élevé. En outre, l'eau sera finalement captée via un forage dans les nappes phréatiques, et non directement en rivière.

Cette pratique est donc dénoncée par le Giec des Pays de la Loire dans son rapport, ainsi que par les associations. Ces dernières redoutent d'une part l'impact paysager de ces mégastructures étendues sur une dizaine d'hectares chacune, mais aussi le pompage souterrain qu'elles impliquent.

« Les prélèvements souterrains réalisés, même en hiver, pour assurer les remplissages des bassines, provoquent l'apparition de niveaux d'étiage [plus bas niveau annuel d'un cours d'eau, ndlr], d'abord plus précoces et ensuite plus sévères, en raison des volumes mobilisés », a ainsi écrit l'eurodéputé EELV et paysan en Charente-Maritime, Benoit Biteau, dans un dossier consacré au sujet.

Et d'ajouter que « le pompage de l'eau dans les nappes phréatiques appauvrit la vie des milieux aquatiques qui sont des écosystèmes patrimoniaux remarquables à grande échelle, et sont souvent qualifiés de réservoir de biodiversité ».

Une « COP » régionale sur le climat

Dans son rapport, le Giec régional, qui a été lancé en octobre 2020 par le Comité 21 Grand Ouest, réseau d'acteurs engagés dans le développement durable, dresse une série de recommandations. Objectif affiché, faire de la région des Pays de la Loire « un exemple unique et précurseur » en matière d'adaptation aux enjeux climatiques, selon le thème de leur second rapport présenté ce mercredi 12 avril. Le premier, paru en juin 2022, portait sur les « vulnérabilités » de cette région face au changement climatique.

Le texte publié ce jour-ci suggère, notamment, de lancer une « COP » régionale sur le climat assortie d'objectifs chiffrés : réduire de 6% par an les émissions de gaz à effet de serre et créer de nouveaux puits de carbone (en plantant notamment un million d'arbres par an).

Dans le domaine agricole, le Giec régional appelle à l'accélération de la formation des agriculteurs aux enjeux climatiques et à un soutien « social et financier » pour changer de modèle.

Ce rapport propose également de créer un marché local de compensation carbone. Cela permettrait par exemple à une entreprise polluante de financer des projets de transition écologique : plantation d'arbres, de haies, restauration de zones humides, etc. Il recommande enfin la création d'un fonds d'urgence climatique abondé par les collectivités locales pour aider les entreprises à traverser les aléas climatiques qui risquent d'être de plus en plus nombreux dans les années à venir.

Un plan eau à venir

Ce rapport intervient deux semaines après la présentation par Emmanuel Macron d'un plan eau, présenté comme « un plan d'urgence et de sobriété ». Il vise notamment l'objectif de 10% d'économie d'eau réalisée dans tous les secteurs en 2030. Le plan prévoit, par exemple, de réduire la consommation d'eau pour la production d'électricité, actuellement de 12%, de lutter contre les fuites et moderniser nos réseaux ou encore de passer de 1% à 10% d'ici à 2030 d'eau usée retraitée et réutilisée.

Concernant le secteur agricole, le président a, notamment, annoncé 30 millions d'euros destinés à renforcer les économies d'eau. Il a également appelé à la mise en place de plans d'adaptation des filières et des territoires. Enfin, le chef de l'Etat veut instaurer une « tarification progressive et responsabilisante » de l'eau. Si les premiers mètres cubes seront facturés à un tarif peu élevé, proche du prix coûtant, ce tarif va ensuite s'élever pour les mètres cubes suivant, qualifié par Emmanuel Macron de « consommation de confort », a-t-il expliqué depuis le lac de Serre-Ponçon à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes, qui a souffert de la sécheresse l'été dernier atteignant son plus bas niveau.

