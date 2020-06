« On commence à voir des signes de reprise en Chine », Maud Bailly, CDO (Accor)

Le tourisme mondial pratiquement à l'arrêt depuis le déclenchement de la crise sanitaire peut-il redémarrer ? Comment le groupe mondial Accor fait-il face à cette crise sans précédent ? Comment prépare-t-il la reprise, progressive, après deux mois de confinement ?

Accor Hôtels revient sur le mécanisme de prêt garanti, sur les chiffres du tourisme et sur les annonces de sortie de crise.

Télétravail, importance d'incarner et de former au leadership en période d'incertitude, préparer l'avenir malgré la crainte d'une amnésie collective d'un monde post-covid, importance de prendre le temps - maintenant - d'agir et de réfléchir... Autant de sujets sur lesquels Maud Bailly, chief digital officer du groupe Accor, partage son expertise, ses idées et convictions.

Pendant une heure, Olivier Mathiot, Président de thecamp et Philippe Mabille, Directeur de La Rédaction de La Tribune échangent, pour cette première édition, avec la CDO d'Accor, sur la crise qui frappe le tourisme et l'hôtellerie et les moyens de réouvrir.

