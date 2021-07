Une saison "massacrée" par le pass sanitaire : les parcs d'attraction fustigent "l'imprévoyance" du gouvernement

Le président du Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (Snelac) ne décolère pas. Dans un entretien publié ce matin dans les colonnes du quotidien "Le Parisien-Aujourd'hui en France", Arnaud Bennet dénonce l'obligation du pass sanitaire depuis le 21 juillet, qui est en train de littéralement "massacrer" la saison touristique des parcs d'attraction et de loisirs:

"Globalement, il y a une chute très forte, de 20% à 50% selon les sites, et jusqu'à 70% chez certains. Plus le site est petit, plus l'achat est impulsif, la veille ou le matin même, et moins on vend de tickets à cause du pass sanitaire", explique-t-il.

Un poids lourd du tourisme et des loisirs

Dans le domaine du tourisme et des loisirs, le secteur des parcs d'attraction ou historiques, zoos, aquariums, est un poids lourd: il emploie au total quelque 50.000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros en effet, dixit le Snelac qui revendique fédérer 500 entreprises.

Pour Arnaud Bennet, cette mesure est "inutile" puisque les activités de ces parcs se déroulent par essence en plein air et non dans des lieux clos. Et il laisse entendre que c'est aussi une mesure injuste car jusqu'ici, affirme-t-il, aucun cluster ne s'est jamais formé à l'intérieur d'un parc:

"Il y a une désaffection très nette dans tous nos parcs à cause d'une mesure inutile dans ces espaces en extérieur, où le protocole de sécurité avait très bien fonctionné l'été dernier" (...) "on est en train de massacrer la saison et des entreprises, alors qu'il n'y a jamais eu un cluster dans un parc", dénonce-t-il.

Incertitude d'une mesure mal anticipée et tensions avec la clientèle

Arnaud Bennet se dit "consterné par l'imprévoyance politique". Et le dirigeant syndical aligne les arguments pour critiquer l'action gouvernementale qui, dénonce-t-il, s'active pour les discothèques d'un côté mais oublie les parcs d'attraction de l'autre:

"Sur les gros sites, on aurait pu mettre en place un système de tests sur les parkings, mais le décret, qui le permet pour les discothèques, n'a même pas été élargi aux parcs. Ce qui signifie que tous les frais seraient à notre charge."

Outre le problème des surcoûts de cette nouvelle mesure, il y a aussi le manque de préparation et de pédagogie : selon lui, les parcs n'ont eu "aucun délai pour mettre en place ce pass" ce qui a généré des tensions avec la clientèle à l'entrée des installations. En effet, certains visiteurs "arrivent en voiture après deux ou trois heures de route et ne sont même pas au courant de la mesure".

(avec AFP)