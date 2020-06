Déconfinement : fin des restrictions de vols vers la Corse

Les Français pourront désormais prendre l'avion vers la Corse même sans raison impérieuse, après une modification du décret sur les restrictions de déplacement publiée mercredi au Journal officiel.

"Correction dans le bon sens"

Dans le décret publié lundi sur les nouvelles dispositions liées à la deuxième phase du déconfinement, il était indiqué que les trajets en avion entre la France continentale et l'Outre-mer et la Corse étaient limités aux motifs impérieux familiaux et professionnels, jusqu'à nouvel ordre.

Mardi soir, le Premier ministre Edouard Philippe avait assuré que la partie concernant la Corse, qui ne s'appliquait pas au transport maritime, allait être "corrigée dans le bon sens".

C'est chose faite dans le décret publié mercredi qui concerne uniquement cette disposition et supprime simplement les mots "ou de la collectivité de Corse".