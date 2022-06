Thomas Courbe va rester à la tête de la Direction générale des entreprises (DGE)

Selon nos informations, Thomas Courbe va finalement rester à la tête de la Direction générale des entreprises (DGE) à Bercy. Son nom circulait parmi d'autres en vue de remplacer Joël Barre à la direction générale de l'armement (DGA) mais il n'est plus candidat en dépit de son envie réelle de devenir Délégué général pour l'armement. Mais à 49 ans, il aura encore des possibilités. Ce qui serait un retour aux sources. Ingénieur général de l'armement, Thomas Courbe a effectivement débuté sa carrière en 1995 au ministère de la Défense comme responsable de programmes d'avions de combat, puis chef de cabinet du directeur des programmes aéronautiques. Depuis juillet 2018, Thomas Courbe est directeur général des entreprises.

Il a rejoint la Direction générale du Trésor en 2002 où il occupe successivement les fonctions d'adjoint au chef du bureau Asie, chef du bureau Afrique-Maghreb, chef du bureau affaires aéronautiques, militaires et navales, secrétaire général du club de paris et sous-directeur relations économiques bilatérales. En 2010, il est nommé directeur de cabinet du secrétaire d'état chargé du Commerce extérieur (Pierre Lellouche) et directeur adjoint de cabinet des ministres de l'Economie des Finances et de l'Industrie (Christine Lagarde puis François Baroin). En 2012, il revient à la direction générale du Trésor où il occupe les fonctions de secrétaire général, puis de directeur général adjoint à partir de 2015.