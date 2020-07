Hydrogène : après l'Allemagne et l'UE, la France se réveille enfin !

Il l'a répété trois fois. Lors de l'interview du 14-Juillet, le président de la République Emmanuel Macron a évoqué, à trois reprises, la filière hydrogène. De même, devant le Sénat le 16 juillet, le Premier ministre Jean Castex a promis d'investir dans les technologies vertes de demain, prenant l'hydrogène en exemple. Et ce après l'Union européenne qui a présenté le 8 juillet son plan de développement de l'hydrogène propre, et surtout après l'Allemagne qui a annoncé dès le 11 juin mettre 9 milliards d'euros sur la table dans ce domaine.

Autant dire que les déclarations des deux têtes de l'exécutif français satisfont les professionnels du secteur. Ainsi, le député (LREM) de Dordogne Michel Delpon, qui préside depuis avril 2019 le groupe d'études sur l'hydrogène à l'Assemblée nationale, ainsi que sa conseillère parlementaire Inès Loughraieb appellent à "donner une impulsion" à une filière "très dynamique". L'élu a d'ailleurs remis une note au chef de l'Etat ainsi qu'un rapport à Jean Castex dès la nomination de ce dernier à Matignon. Président de l'association française de l'hydrogène et de la pile à combustible (AFHYPAC, 190 membres), Philippe Boucly dit, lui, "attendre la fumée blanche". Autrement dit, des annonces plus concrètes d'ici à la fin du mois de juillet ou en septembre, comme le déblocage d'espèces sonnantes et trébuchantes.

D'énormes montants en jeu

Car depuis le 1er juin 2018 et le lancement du plan Hydrogène de 100 millions d'euros par l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, l'Etat n'a pas réinjecté de liquidités pour soutenir le chemin tracé par les industriels du secteur. Air Liquide et Toyota vont en effet multiplier par 6 le nombre de taxis Hype qui roulent à Paris d'ici à la fin de l'année, Michelin et Faurecia se sont alliés pour renforcer SymbioFCell, leader européen de la pile à combustible, et EDF a lancé sa filiale Hynamics avant...