Renault Zoé : une version augmentée encore plus attachante

Elle n'est pas renouvelée, mais elle subit un changement majeur... La Renault Zoé voit son autonomie doublée et passe à 400 km (en normes NEDC). La micro-citadine électrique de la marque au losange a désormais tous les atouts pour s'imposer comme la voiture de référence du marché électrique, une place qu'elle devra sûrement partager avec la Nissan Leaf (plus grande et qui a été entièrement renouvelée en 2017).

Bouille inimitable

La Zoé ne semble toutefois pas avoir pris de coup de vieux... La fraîcheur de ses lignes et ses phares bleutés restent résolument modernes. Son design, lui, est conforme au style Renault, mais sa bouille est inimitable: compacte et dynamique à la fois avec ses flancs légèrement ajourés. Même les couleurs de peinture sont futuristes avec leurs reflets métallisés.

Son format paraît également parfaitement adapté à un usage urbain, même si son autonomie augmentée lui permet désormais de s'aventurer au-delà des agglomérations. A l'intérieur, la planche de bord en plastique blanc accentue cette ambiance épurée, conforme à son esprit « zéro émission ». Le choix des plastiques un peu léger se justifie par la nécessité d'alléger au maximum le poids de cette voiture afin de ne pas pénaliser l'autonomie.

Le tableau de bord entièrement digital est toutefois très apprécié pour la lisibilité de ses codes graphiques. On y retrouve l'essentiel, là où d'autres marques l'encombre d'indicateurs dont on ne se sert, en pratique, jamais.

Faite pour une conduite en ville

Côté conduite, la Zoé marque de nettes différences avec ses concurrentes. Si on conjugue le confort de la conduite électrique au rayon de braquage de cette micro-citadine, la Zoé se révèle être la voiture idéale en ville, toutes motorisations confondues. Tout serait parfait si ce n'était ces suspensions un peu trop fermes...

Une voiture très compétitive

La Zoé dispose désormais de tous les atouts pour convaincre. Son autonomie a franchi un palier suffisant, son rayon de braquage lui donne une précieuse agilité pour la ville, et l'ambiance intérieure répond à des standards satisfaisants. Il ne manquait plus que le prix... Si son tarif brut (23.700 euros, hors subvention de 6.000 euros) peut encore rebuter, elle reste pourtant l'une des moins cher du marché... Et de loin...

En outre, l'achat en LOA (location avec option d'achat) est encore plus intéressant: il est possible de s'équiper d'une Zoé pour 139 euros par mois (location des batteries incluse et pour moins de 7.500 km par an) ou 169 euros par an pour le palier au-dessus. Si l'on ajoute à cela, le faible coût de la recharge (5 euros environ) et la baisse substantielles des frais de maintenance du fait de la disparition de très nombreux équipements, la Zoé pourrait se révéler être une des voitures les plus compétitives du marché ! Qui l'eût cru?