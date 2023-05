Sandrine Sarroche est l’invitée de Sophie Iborra dans Les Héritières – EP7 - Saison 2, le podcast Women For Future by La Tribune.

Pourtant, de tous temps, les femmes rient, se moquent, plaisantent dans les salons mondains, les chambres ou derrière leurs éventails. De Madame de Sévigné à la « Mother Fucker » de Florence Foresti, la conquête du pouvoir de rire et de faire rire fut un long chemin semé d'embûches. Il a fallu attendre les Colette, Virginia Wolf puis Marguerite Duras pour commencer à réaliser que le rire des femmes n'était pas un symptôme d'hystérie ou une déviance manifeste de leur part.

L'humour, la revanche des femmes

Ce n'est qu'à la fin du XXème siècle que l'on voit enfin arriver les femmes dans l'univers du rire. Elles en feront même leur métier : Humoristes. Il y a d'abord les pionnières, celles qui ont ouvert la voie et la voix à cette nouvelle génération reine des scènes et des médias aujourd'hui. Les Jacqueline Maillan, Sylvie Joly, Chantal Ladesou, Valérie Lemercier, Muriel Robin ou Florence Foresti ont envahi les planches des théâtres sans laisser d'autres choix que de compter, désormais, avec elles pour rire de tout et de tout le monde.

Aujourd'hui un tiers des humoristes sont des femmes, leurs One Women Show cartonnent et dans cette révolution culturelle, la nouvelle scène, plus diverse, est de plus en plus incisive, y compris envers elles même.

L'humour comme moyen de lutter contre la tristesse et les difficultés de la vie des femmes et des hommes, mais l'humour aussi comme arme politique ou vecteur d'engagement. Elles n'hésitent plus à provoquer, quitte à en choquer certains, pour défendre, en appuyant là où ça fait mal, ce qui leur parait juste. On pense à Blanche Gardin, Nora Hamzawi, Ines Reg, Camille Lelouche, ou encore à Claudia Tagbo et bien d'autres. Toutes peuvent être drôles, corrosives mordantes, faire des grimaces et même, tenez-vous bien, dire des gros mots !

L'humour des femmes n'échappe pas aux nouveaux médias qui cartonnent auprès des plus jeunes, Natoo est la première humoriste de France sur Youtube, mais attention dans le classement des 100 premiers « Youtubeurs », on trouve seulement 10 femmes et 2 à peine qui font de l'humour !

Sur Internet ou sur scène, les femmes comiques restent bien moins nombreuses que les hommes, lors du dernier festival du rire de Montreux elles ne représentaient que 20% de la programmation.

Être drôle, encore aujourd'hui, c'est sortir du rôle que l'histoire et la société ont imposé aux femmes : beauté, discrétion, douceur et modestie. Elles sont pourtant les premières à savoir capter l'air du temps avec intelligence et irrévérence.

« Il n'y a rien de plus généreux que de faire rire » écrivait Romain Gary, les femmes, là aussi, ont beaucoup à donner.

Sophie IBORRA

Épisode 6- Saison 2 - Sandrine Sarroche

Ce mois-ci dans les Héritières, nous recevons une femme inclassable ! À la fois humoriste, chansonnière, imitatrice, chroniqueuse et actrice, elle endosse tous les costumes. De la robe d'avocat aux planches des théâtres, des services juridiques aux plateaux de télévision, elle défend avec humour et en musique, notamment, la cause des femmes sans dogmes ni tabous.

Elle aurait pu suivre la lignée familiale en devenant coiffeuse ou pâtissière, elle a choisi de « tailler » les puissants en mixant les genres artistiques.

Sandrine Sarroche est la nouvelle invitée du podcast Les Héritières - Saison 2

Bonne écoute !