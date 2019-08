A l’enrichissement multiculturel de l’Ouest, l’Europe de l'Est préfère sa tranquillité

La chute du mur de Berlin en 1989, symbole de l'effondrement du communisme, avait provoqué un nouvel engouement réciproque entre l'Europe de l'Ouest et de l'Est, séparées pendant un demi-siècle. Les Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO) ressentaient une vraie soif d'apprendre de nos modèles occidentaux et envie de les transposer chez eux. Il y a 20 ans, la France était considérée comme un exemple dans les « pays de l'Est ». Aujourd'hui l'évocation de notre pays évoque soit un sourire narquois soit une mine désolée, il est même parfois considéré comme le pire des repoussoirs.

Entre temps est arrivée la crise des migrants en 2015, que le politologue bulgare Ivan Krastev qualifie de «11 Septembre de l'Europe». Elle a provoqué une véritable division entre l'Est et l'Ouest de l'UE. L'Est reprochant à l'Ouest de lui imposer non seulement sa politique migratoire, mais aussi, et peut-être surtout, un discours officiel qui rappelle bien trop, à certains, les techniques de la propagande communiste. Ce discours est celui du multiculturalisme heureux, du pur enrichissement, excommuniant ceux qui émettent des doutes.

Les élites de l'Ouest, elles, ont développé une forte hostilité pour leurs homologues de l'Est qui trahiraient les valeurs européennes. On ne compte plus les éléments de langage outranciers à leurs égards : « démocrature, régime autoritaire, national-conservateur, national-catholique, ultra-catholique, ultra-conservateur, dirigeants fous, etc. ». Une méfiance s'est donc logiquement installée.

Des économies libérales en plein boom

Du fait des occupations et totalitarismes germano-russes, qui ont duré près de 200 ans, l'État est considéré dans les PECO, comme plus oppresseur que protecteur. Il en découle une méfiance envers l'État comparable à celles des Américains, dont le modèle libéral est d'ailleurs apprécié et copié. Avec le Royaume-Uni et l'Irlande, les PECO possèdent les prélèvements obligatoires parmi les plus bas d'Europe. Ils connaissent aussi un boom économique sans précédent, qui, s'il continue, pourrait être comparé à nos Trente Glorieuses. Revers de la médaille, les salaires ne cessant d'augmenter et le chômage de baisser, des tensions importantes sur le marché du travail se font jour.

Pour y faire face, la Pologne a ouvert ses portes à de nombreux migrants, elle est même le pays qui a délivré le plus de permis de résidence dans l'UE en 2016 et 2017. Mais contrairement à nombre de pays de l'Ouest, elle a décidé de mettre en place une politique d'immigration choisie. Plus généralement, les migrants accueillis dans les PECO ont des profils très différents de ceux de l'Ouest.

D'abord si l'on regarde le taux d'emploi des personnes âgées entre 20 et 64 ans nées hors de l'UE, il est bien plus important à l'Est qu'à l'Ouest. En France près d'1 personne sur 2, en âge de travailler, nées hors de l'UE, n'a pas d'emploi et est à la charge de la société, alors qu'en Pologne c'est moins de 3 personnes sur 10.

Des citoyens conservateurs attachés à leurs racines

Le profil des migrants diffère aussi en matière de racines religieuses, à l'Est, ils sont principalement de racines chrétiennes. C'est bien sûr pour des raisons géographiques, mais aussi politiques. À tort ou à raison, les PECO ont déduit des exemples français, britanniques et suédois (pays où les migrants ne sont pas principalement de racines chrétiennes) que des sociétés multiculturelles se transformaient inévitablement en sociétés multi-conflictuelles. Il est vrai que si l'on regarde le nombre de victimes du terrorisme et agrège les classements des meurtres, des agressions et des viols, l'Est de l'UE semble être un havre de paix.

L'homogénéité de la population explique, en partie, un bas niveau conflictuel au sein de ces sociétés. L'attachement aux traditions et aux valeurs, que certains appelleraient la vieille Europe, l'explique aussi sûrement (l'Est possédant encore de forts taux de populations rurales).

Quelles que soient les raisons de la sécurité plus grande de ces pays, les nouvelles provenant de l'Ouest inquiètent beaucoup. Contrairement à l'Ouest, où les informations concernant les migrants sont systématiquement relativisées dans les médias de masse, à l'Est, il n'est pas rare qu'elles soient données sans aucun fard. Pour bien comprendre l'effet de sidération qu'ont nos politiques migratoires, il faudrait imaginer un Français d'avant mai 68, auquel on dirait qu'en France d'ici 50 ans, des Français tueront d'autres Français au nom de l'Islam.

Que dans certaines villes françaises, moins de 5% des jeunes sont d'origine européenne. Qu'en 2017, près d'un enfant sur 5 né en France portaient un prénom arabo-musulman, et 1 sur 2 en Seine-Saint Denis. Qu'en Belgique Moham(m)ed était de loin le prénom le plus donné à Bruxelles (plus de 18.000 fois) devant Jean (un peu moins de 7.500 fois). Que plus de la moitié des habitants de la ville d'Anvers sont d'origine étrangère, la majorité des enfants sont musulmans en primaire. Que plus globalement la première condition pour qu'un parti politique soit considéré comme légitime à gouverner, soit qu'il ne s'oppose pas à l'immigration. Imaginez-vous l'anxiété que toutes ses informations brutes provoqueraient chez notre Français vivant en 1960?

C'est ce que vivent actuellement les pays de l'Est. Ils ont une peur irrépressible que leurs pays soient submergés et que leurs mode de vie, culture et traditions disparaissent. Bien sûr, le parallèle entre la majorité des habitants des pays de l'Est et la « France périphérique », décrite par Christophe Guilluy, vient immédiatement à l'esprit. Le même attachement à des valeurs traditionnelles, la même angoisse de devenir minoritaire chez soi et la même défiance envers les classes dirigeantes occidentales.

Défiance qui s'est aggravée avec les procédures diligentées par Bruxelles contre la Pologne et la Hongrie pour menaces planant sur l'État de droit. Pour nombre de pays de l'Est, il est évident que cette procédure est un alibi pour mettre au pas deux pays ayant tenu tête à l'Allemagne, pour refus d'accueil de migrants originaires de pays musulmans.

L'arrivée au pouvoir d'Angela Merkel fût un tournant pour l'UE, son départ en sera un aussi

L'arrivée au pouvoir d'Angela Merkel, en 2005, marqua un tournant important dans la politique allemande. Première dirigeante de la République fédérale allemande née après la Seconde Guerre mondiale et en Allemagne de l'Est, elle fit sortir l'Allemagne du rôle de gentil géant bienveillant auquel ses prédécesseurs l'avaient cantonnée.

De nain politique, l'Allemagne se transforma en leader unique de l'UE via une politique mercantiliste agressive, lui assurant une hégémonie dans les échanges intra-européens et le leadership mondial des excédents commerciaux. Désormais attaquée par l'Amérique de Trump qui veut réduire ses excédents commerciaux, l'Allemagne de Merkel dépend de la capacité de l'UE à protéger ses intérêts. Aussi il est vital pour elle de s'assurer de la totale coopération des institutions européennes.

Hélas pour Berlin, Varsovie et Budapest ont organisé la contestation à l'Est. D'abord via le groupe de Visegrád (V4), agrégeant à elles, la Slovaquie et la Tchéquie. Puis elles ont ensuite créé l'Initiative des 3 Mers (soutenu par les États-Unis) regroupant le V4 et 8 autres PECO.

Ces alliances ont permis à la Pologne et la Hongrie, lors du sommet européen de juillet 2019, d'empêcher la désignation du socialiste Franz Timmermans (Vice-Président de la Commission européenne qui a déclenché les poursuites contre elles) en tant que Président de la Commission, comme le voulait M. Macron.

Angela Merkel, qui a prévu de partir à la retraite en 2021, fait donc face à une coalition de ses principaux fournisseurs (PECO) et de son principal client (les États-Unis). Seuls des changements politiques à Washington (2020) et Varsovie (2019) pourraient sauver son modèle mercantiliste. Dans le cas contraire, elle obtiendra un peu de répit en divisant pour mieux régner, comme elle l'a fait avec succès lors du sommet européen de juillet qui a désigné, une de ses plus fidèles ministres, Présidente de la Commission. Pour ce faire, la Chancelière a endossé le costume du pompier pyromane entre les forces progressistes de l'Ouest (équivalent PS, Verts et LREM) qui veulent la tête de la Pologne et de la Hongrie, car s'opposant à leurs politiques migratoires et revendiquant des racines chrétiennes. Et d'un autre coté les pays de l'Est profondément pro-européens, mais refusant de se soumettre à la politique migratoire de l'Ouest. L'objectif étant de retarder, jusqu'à son départ à la retraite, l'échéance d'un déclin allemand inévitable. À sa suite, il est évident qu'un rééquilibrage de l'UE s'effectuera.

Un nouvel équilibre des puissances

Si la France et l'Allemagne ont été longtemps la locomotive de l'UE, c'est parce qu'elles représentaient les intérêts et valeurs de deux Europe : celles du Nord et du Sud. Et lorsqu'elles arrivaient à s'entendre, c'était qu'un compromis acceptable et bénéfique pour ces deux Europe avait été trouvé.

Aujourd'hui, non seulement les intérêts du Sud sont ignorés, mais en plus il faut prendre en compte une « troisième » Europe.

La « révolte» des pays de l'Est, alliés aux États-Unis, devrait permettre de remettre l'Allemagne à sa juste place et, espérons-le, à la France de reprendre la sienne dans une locomotive à trois moteurs (allemand, français et est-européen essentiellement polonais).

En schématisant à l'extrême, trois Europe devraient cohabiter : une du Nord, intolérante à la dette, libérale et multiculturelle. Une autre du Sud, tolérante à la dette, étatiste et multiculturelle. Une de l'Est sans religion sur la dette, économiquement très libérale, mais conservatrice au niveau des valeurs, refusant le multiculturalisme pour préserver son mode de vie et un niveau de sécurité élevé.