"Densifiez les villes" Cécile Maisonnneuve, La Fabrique de la Cité

Dans ce deuxième monde urbain en construction, la demande de mobilité va exploser. Vivre dans une ville, c'est se déplacer en son sein, entre sa périphérie et son centre et de celle-ci vers d'autres villes et territoires. Ces trajets s'intensifient donc ; et on observe depuis quarante ans qu'à mesure que se concentrent les emplois dans les métropoles, les distances domicile-travail s'allongent.

Cette explosion de la mobilité liée à l'urbanisation a pour corollaire une part croissante de la proportion des émissions de CO2 liées au transport par rapport aux émissions totales. Celles-ci s'élèvent à 33 % aux États-Unis, où 82 % de la population est urbaine, et à 28 % dans l'Union européenne, urbaine à hauteur de 75 %. En Chine, dont aujourd'hui 58 % des habitants vivent en ville, elles n'en représentent que 9 %.

Pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et contenir le changement climatique, il faudra donc impérativement concilier urbanisation et mobilité durable.

Sur le papier, la réponse est simple : décarboner l'électricité et électrifier la mobilité. La réalité est plus complexe. Sur l'ensemble de son cycle de vie, la consommation énergétique et la facture carbone d'un véhicule électrique est proche de celle d'un véhicule diesel, du fait du caractère énergivore de sa fabrication. À cet égard, le fait que la Chine se profile comme la grande puissance de la mobilité électrique pose question, même si elle mène une action résolue pour réduire le poids massif du charbon dans sa production d'électricité.

Pour compenser ce désastreux bilan au stade de leur fabrication, il faudra un usage intensif des véhicules électriques pour qu'ils contribuent à la solution. Dit autrement, nous allons devoir sortir du paradigme actuel où nous possédons un ou deux véhicules individuels qui roulent 5 % de leur durée de vie pour rester immobilisés sinon. Le véhicule électrique ne sera une solution qu'à deux conditions. D'abord si l'usage et le partage remplacent la propriété dans le contexte de la création de services de mobilité. Ensuite si sont offertes de véritables alternatives à l'autosolisme, alors que la congestion, autre impasse de l'urbanisation en cours, n'est pas soluble dans la décarbonation. Des alternatives qui s'appellent tout à la fois transports en commun accessibles (parcs relais), voire flexibles (grâce au numérique) ; densification de l'usage des routes (cars express et covoiturage avec voies réservées) ; péages urbains ; plateformes de services intégrés de mobilité.

L'alternative s'appelle aussi densification des villes : l'étalement urbain a vécu. Il est temps que tous les acteurs de la ville se mettent autour de la table pour un patient et exigeant travail sur les formes urbaines. Bref, de faire rimer nouvelles méthodes de fabrique de la cité et bon usage de la complexité.

La Tribune a demandé à 12 chefs d'entreprise et

12 experts de formuler une solution pour sauver la planète.

