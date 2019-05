La confrontation, paradoxal catalyseur de confiance 16/31

En octobre 1962, alors que des missiles nucléaires viennent d'être découverts à Cuba, J.F. Kennedy fait un immense pari. Convaincu que Khroutchev ne voudra pas plus que lui entraîner le monde à sa perte, il prend le risque d'adopter envers l'URSS une attitude d'extrême fermeté, mais sans agressivité, en ordonnant le blocus de l'île et en préparant ses troupes à l'invasion. Contre l'avis des va-t-en-guerre du Pentagone, il laisse cependant une discrète porte ouverte à la discussion, ce qui permettra finalement aux deux parties d'éviter à la fois le conflit et l'humiliation.

Apogée de la Guerre froide, la crise des missiles de Cuba fut aussi le point de départ de la détente entre Américains et Soviétiques. Dans cette confrontation paroxystique, s'est cristallisée la certitude que ni les uns ni les autres n'étaient prêts à tout sacrifier à une apocalypse nucléaire. Et s'il serait exagéré de parler de confiance entre les deux adversaires, ils s'accordent du moins tacitement sur les règles de leur futur jeu planétaire.

Surtout, pas de vagues ! (Comment ne pas régler le problème)

Aujourd'hui, dans le monde du « troupeau de chats »(1), l'habitude est au contraire d'éviter à tout prix le conflit. Surtout, pas de vagues ! On s'effarouche du moindre accrochage et la confrontation, dernier refuge des brutes, des imbéciles et des apprentis sorciers, est forcément un échec dont rien de bon ne peut sortir. Bien entendu, il n'est pas question ici de pousser au pugilat mais, dans certains cas, refuser de percer hardiment un abcès peut se payer par des conflits larvés qui ulcèrent et gangrènent. Non seulement le problème originel n'est pas réglé, mais il se double d'un climat délétère et d'une défiance rampante entre les parties et envers ceux qui auraient eu vocation à les départager. Parfois, comme à Cuba, mieux vaut qu'un orage salvateur crève enfin ce ciel bas et lourd.

Spontanément, on a tendance à associer la confiance à des notions comme l'apaisement, la sérénité ou le consensus. En réalité, la confiance est avant tout l'affaire d'un dialogue en profondeur et il est parfois bénéfique d'aborder sans détour, et avec une certaine vigueur, ses points de désaccord. C'est même paradoxalement l'un des plus puissants catalyseurs de la confiance car l'intensité du choc peut sublimer l'antagonisme et permettre de refonder la relation sur une forme d'estime mutuelle, voire de complicité. Pour cela, il faut toutefois que la confrontation soit maîtrisée et son énergie dirigée vers une sortie de crise, ainsi que JFK l'a admirablement fait.

Quand l'explication musclée s'avère la meilleure option

L'entreprise n'est pas étrangère à de telles situations où une explication musclée mais correcte s'avère la meilleure option. C'est notamment le cas lors d'une fusion entre deux organisations aux cultures voisines. En décryptant l'ADN respectif des deux entités, la méthode du Contrat invisible® peut faire émerger des valeurs « sacrées » dont la proximité pourra être source de conflits. Par exemple, si deux entreprises industrielles sont chacune persuadées d'être le champion absolu de l'innovation ou l'expert incontesté de leur domaine, leur union est promise à faire des étincelles. Personne ne voudra céder et, au lieu de s'additionner, leurs forces s'annihileront dans une guerre de religion stérile, ou bien s'enliseront dans une organisation savamment équilibrée mais inefficiente et truffée de doublons. Le seul moyen pour sortir rapidement et par le haut de cette rivalité est de placer les deux équipes au pied du mur pour les contraindre à une confrontation salutaire. Puisque vous êtes si bons, montrez-le donc et que le meilleur gagne !

Quand le conflit couve et que la confiance est au plus bas, l'évitement ne peut être la solution. Au contraire, il faut s'appuyer sur des enjeux si fondamentaux que les conséquences d'un échec seraient à tous intolérables. Pour Kennedy et Khroutchev, ce fut le refus commun de déclencher le feu nucléaire. Dans l'entreprise, ce peut être l'orgueil de relever un défi technique ou la volonté de conserver coûte que coûte une activité. Du conflit ainsi provoqué et maîtrisé naît alors un nouvel ordre purgé des divergences passées et porteur d'une confiance en germe.

NOTE

(1) Lire le premier article de cette série, « La confiance, ou comment rassembler le troupeau de chats » (consulter le sommaire, ci-après).

LES AUTEURS

La société Trust Management Advisors-Stratorg est une société de conseil et de services aux directions générales dédiée au management par la confiance. Les auteurs ont forgé en son sein depuis 20 ans un corpus de méthodes et d'outils, en co-innovation à la fois conceptuelle et pratique avec des dirigeants et des sociologues. Ils prouvent au quotidien que si la confiance ne se décrète pas, elle se mérite, et se construit par l'élaboration d'un dialogue outillé et organisé.

Jean-Luc FALLOU (Insead, École des Mines) est le président de Trust Management Advisors-Stratorg depuis 1998, il est également le président-fondateur de Trust Management Institute.

