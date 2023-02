La force du dollar : résultante de toutes les peurs

Les investisseurs évaluent généralement la force du dollar américain à travers un prisme centré sur la Réserve fédérale. La force exceptionnelle du dollar par rapport à un large panier de devises a clairement bénéficié des sept hausses de taux l'an dernier qui ont porté le taux cible des fonds fédéraux de la Fed à son plus haut niveau depuis 15 ans. Alors que la Fed poursuit sa lutte pour faire baisser l'inflation aux États-Unis, nous nous attendons à ce qu'elle relève à nouveau les taux au premier trimestre 2023, avant de faire une pause.

Si la hausse des rendements a clairement joué en faveur du dollar l'année dernière, toute vision prospective doit également tenir compte de la façon dont le dollar a été soutenu par les chocs de 2022 - la guerre Russie-Ukraine, la flambée des prix de l'énergie et l'inflation - et de la mesure dans laquelle ils pourraient s'atténuer en 2023.

Nous estimons que le dollar, qui s'est déprécié depuis un pic de 20 ans en septembre dernier, devrait continuer à baisser en 2023, à mesure que l'inflation diminue, que les risques de récession s'amenuisent et que d'autres chocs s'atténuent.

L'aversion au risque est à l'origine de la force du dollar

Outre la hausse des taux d'intérêt et des rendements aux États-Unis, le dollar a été soutenu par l'aversion au risque sur deux plans :

Premièrement, la politique monétaire a été beaucoup plus volatile que la normale et fortement corrélée entre les pays développés. Depuis mars 2022, la politique s'est fortement resserrée presque partout (sauf en Chine où les conditions financières se sont resserrées sous d'autres aspects). En conséquence, la volatilité a augmenté sur les marchés des titres à revenu fixe, les devises et des actions. Le dollar, largement considéré comme une valeur refuge, en a profité.

Deuxièmement, alors que nous avons eu tendance à décrire la force du dollar comme étant principalement le reflet des politiques économiques américaines, nous pensons qu'il s'agit plus vraisemblablement de la somme des craintes exprimées par ailleurs - ou, plus précisément, de chocs majeurs qui ont impacté la croissance dans des régions clés. Il s'agit notamment de :

- une prime de risque substantielle imposée aux actifs européens l'année dernière à la suite du risque de rupture de l'approvisionnement énergétique russe - ou pire, d'un événement nucléaire.

- la guerre entre la Russie et l'Ukraine a constitué un choc mondial en termes de négociation de l'énergie. Les importateurs d'Asie et d'Europe ont souffert de la hausse des prix, tandis que les exportateurs, comme les États-Unis, en ont tiré un bénéfice.

- et puis, la politique du « zéro Covid » de Pékin a créé un choc de demande négatif pour la Chine et la région.

Faiblesse du dollar à venir

Au cours des prochains mois, cependant, nous pensons que l'avantage issu du rendement du dollar par rapport aux autres économies développées se réduira à mesure que la Fed s'approchera d'une pause dans son cycle de relèvement des taux au premier trimestre 2023.

Compte tenu de l'accélération du rythme des hausses de taux cumulées, cet avantage est susceptible de diminuer au début d'un cycle de réduction des taux, même si la devise maintient un rendement relativement élevé.

En outre, les changements dans la perception du risque concernant l'inflation et la croissance ont eu tendance à être inversement corrélés. Lorsque l'inflation recule, les prévisions de croissance ont tendance à s'améliorer. Cela tend à réduire l'incertitude et milite, selon nous, contre la force générale du dollar.

Les autres facteurs qui pourraient favoriser la faiblesse du dollar sont les suivants :

- la politique de la Fed, qui tend à régir le rythme des hausses de taux ailleurs. Un ralentissement - et finalement une pause - dans le cycle de hausse des taux de la Fed signifie probablement que les autres banques centrales ralentissent et finissent par faire une pause.

- une réduction de l'incertitude et une augmentation de l'appétit pour le risque chez les investisseurs avec la baisse de l'inflation. Même si d'autres banques centrales maintiennent des taux d'intérêt réels plus élevés, les taux nominaux sont susceptibles de baisser au niveau mondial alors que l'inflation diminue.

- la fin de la politique chinoise du « zéro Covid », du moins dans la mesure où elle conduit à une reprise ferme.

Comment la trajectoire du dollar pourrait se dérouler

En résumé, nous pensons que les primes de risque diminueront à mesure que l'inflation - et la volatilité de la politique monétaire - s'atténuera. De nouveaux chocs constituent clairement un risque, mais la prime de risque du dollar (et la volatilité des actifs croisés) reste substantielle, selon nous.

Rien de tout cela n'exclut la possibilité que l'inflation soit plus tenace aux États-Unis que dans les autres économies avancées ou que la politique monétaire reste stricte pendant une période prolongée. En effet, les niveaux actuels de volatilité implicite sur les marchés des devises et des titres à revenu fixe suggèrent que la prime de risque sur les marchés en dollars reste importante.

Toutefois, ces primes pourraient encore diminuer à mesure que les chocs s'atténuent et qu'il devient évident que la poussée inflationniste de l'année dernière s'améliore et s'estompe. Nous pensons que le dollar continuera à perdre son attrait en tant que monnaie de réserve.