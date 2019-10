Le « Salvator Mundi », entre Histoire de l'art et... histoire d'argent

Acheté 1.175 dollars en 2005, le tableau "Salvator Mundi" a été revendu chez Christie's New York plus de 450 millions de dollars en 2017, après son attribution à Léonard de Vinci, ce qui en fait le tableau le plus cher du monde. Sera-t-il au nombre des œuvres présentées lors de la rétrospective consacrée par le Musée du Louvre au maître italien du 24 octobre 2019 au 24 février 2020 (*), rétrospective organisée à l'occasion des cinq- cents ans de sa mort ? Impossible, à quelques jours de l'ouverture, de le confirmer. Un mystère de plus autour de cette œuvre dont on ne sait plus si la redécouverte relève davantage de l'histoire de l'art ou d'une histoire d'argent.

La justice italienne a tranché. Alors qu'une association de défense du patrimoine s'opposait au déplacement de "L'homme de Vitruve", célèbre dessin de Léonard de Vinci représentant un homme aux proportions idéales, le tribunal administratif de Vénétie a autorisé son prêt au musée du Louvre pour quatre mois. Cette victoire en augure-t-elle une autre : la présentation au public du Salvator Mundi ? Vincent Delieuvin, l'un des deux commissaires de l'exposition, a confirmé en tous cas au Figaro avoir demandé le prêt de ce tableau, le plus cher du monde.

Une somme extravagante, littéralement sidérante



Quatre-vingt-dix millions de dollars: c'est, au moment de sa mise en vente par Christie's New York le 15 novembre 2017, le prix de départ de cette pièce maîtresse, finalement adjugée, prime de la maison de vente comprise, 450,3 millions de dollars. Somme à ce point extravagante, inédite, qu'elle plonge l'assistance dans un état de sidération, de l'aveu même du directeur monde de Christie's, Jussi Pylkkänen, ayant revêtu pour l'occasion son costume de commissaire-priseur. Quelques années plus tôt, qui aurait pu prédire un tel dénouement ?

Nous sommes en 2005, et ce qui n'est pas encore tout à fait le Salvator Mundi que nous connaissons est appendu dans l'entrée d'un appartement de la Nouvelle-Orléans. S'il n'est pas spécialement mis en valeur, c'est que rien n'indique que Léonard de Vinci soit l'auteur de cette huile sur panneau de noyer en mauvais état, représentant un sujet courant chez les Byzantins et les Flamands : un Christ en gloire, donnant sa bénédiction de la main droite et tenant dans la gauche un orbe, ici en cristal, presque invisible. Son propriétaire, Warren Kuntz, prospère boutiquier local, vient de mourir et ses héritiers ont décidé de vendre ses biens. La Charles Gallery, maison de vente aux enchères de la Nouvelle-Orléans, est sollicitée pour disperser la collection de tableaux du défunt. L'œuvre, achetée par Warren Kuntz 45 livres sterling en Grande-Bretagne en 1958, trouve preneur auprès d'Alexander Parish et Robert Simon, marchands d'art new-yorkais. Montant de la transaction : 1.175 dollars.

L'intuition de deux hommes, confirmée par le travail d'une restauratrice

Pourquoi l'intérêt des deux hommes, habitués à consulter les catalogues des petites maisons de ventes aux enchères, s'est-il porté sur ce tableau ? C'est qu'ils devinent, en dépit de son mauvais état, sous les vernis et les repeints, un tableau de qualité, peut-être une copie exécutée par un des élèves de Léonard de Vinci. Ils le confient donc à une restauratrice du Metropolitan Museum of Art (Met). Le patient travail de celle-ci révèle petit à petit une peinture d'une exceptionnelle finesse et maîtrise. Surtout, la présence d'un « repentir » au niveau du pouce droit semble indiquer qu'il ne s'agit pas là une copie servile, mais bien d'un original. Et s'il s'agissait d'une œuvre de Léonard de Vinci lui-même ? Pour s'en assurer les deux marchands d'art convoquent cinq spécialistes du maître italien, dont l'illustre Martin Kemp, professeur émérite d'Histoire de l'art aux universités d'Oxford et de Cambridge. Verdict : il s'agirait bien d'une œuvre de Léonard de Vinci, une œuvre perdue dont on n'avait connaissance qu'à travers une gravure et une mention dans les archives royales. Tout le monde, au sein du collège de spécialistes, n'est pas d'accord, mais enfin Kemp a parlé et l'on se range à son avis.

Cette attribution en forme de sésame obtenue, reste à présenter l'œuvre inconnue au grand public. C'est chose faite en 2011, lors de l'inauguration de l'exposition Léonard de Vinci : un peintre à la cour de Milan à la National Gallery de Londres. L'œuvre y est attribuée au grand peintre, sans mention des controverses qui ont agité (et agitent toujours), sur ce point, le petit cercle des spécialistes. Le monde des amateurs d'art prend connaissance de l'existence d'un « nouveau » de Vinci et, au sein de ces amateurs, une sous-catégorie en particulier s'intéresse à cette nouvelle : celle des grands collectionneurs.

Revente et tours de passe-passe

Le tableau intègre bientôt la collection de l'un d'entre eux : Dmitri Rybolovlev, richissime homme d'affaires russe, qui l'acquiert pour la bagatelle de 127,5 millions de dollars. Une somme qui ne revient toutefois pas dans son intégralité à Parish et Simon, ces derniers ne tirant « que » 83 millions de dollars de la vente. Par quel étrange tour de passe-passe?

Répondre à cette question nécessite de s'intéresser à un autre personnage central dans l'histoire récente du Salvator Mundi : Yves Bouvier. Marchand d'art, entre autres activités, Yves Bouvier est présenté à Dmitri Rybolovlev par l'épouse du dentiste de la famille, Tania Rappo. Native de Bulgarie, elle parle russe, détail d'importance pour s'attirer la sympathie et la confiance de l'oligarque qui, désormais installé à Collonge-Bellerive, près de Genève, ne parle ni français ni anglais. Yves Bouvier, né à Genève et ayant repris l'entreprise familiale de transport Natural Le Coultre, a fondé un réseau d'entrepôts d'œuvres d'art à l'échelle mondiale (les fameux ports francs à Singapour et au Luxembourg). Profitant de son accès privilégié à certaines des collections les plus prestigieuses du monde, il s'est également improvisé marchand d'art. Avec bonne fortune.

Surfacturation surprise

Ainsi, entre 2003 et 2013, le temps que dure leur amitié, Bouvier vend-il à Rybolovlev une quarantaine d'œuvres de maîtres. Des Gauguin, Cézanne, Rodin figurent parmi ses acquisitions et, donc, un de Vinci, présenté au Russe par le Suisse dans un appartement de New York, le 22 mars 2013. Le premier ne veut pas débourser plus de 100 millions, le second lui explique que les vendeurs ne sont pas prêts à vendre à ce prix. La suite de l'histoire est connue : ce sera donc 127,5 millions de dollars.

Problème, dans un article daté du 3 mars 2014, le New York Times divulgue le montant de la transaction entre les marchands d'art new-yorkais et l'intermédiaire suisse : 83 millions de dollars, soit 44,5 de moins que ce qu'a payé l'homme d'affaires russe. Quand il prend connaissance de cet article, Dmitri Rybolovlev tombe des nues. Comment est-ce possible ? « Dmitri Rybolovlev faisait entièrement confiance à Yves Bouvier », disent les avocats du Russe, lesquels ajoutent : « Bouvier a gardé secrets les noms de toutes les parties impliquées. »

Le fisc suisse sur la piste

Nous sommes bien loin, en effet, des 2% de marge convenus par contrat entre les deux hommes, selon les avocats du russe, le cabinet Lalive. Comment Yves Bouvier explique-t-il un tel écart ? Il peine à le faire, justement, ce qui lui a valu depuis de faire face à de nombreuses procédures pénales à Monaco, en Suisse, à Singapour - d'autant que cette pratique de surfacturation se serait répétée sur la plupart des œuvres vendues par le Suisse au Russe.

L'affaire des tableaux a également attiré l'attention de l'Administration Fédérale des Contributions. Qui a enquêté sur le citoyen suisse, l'accusant de délits fiscaux et a confisqué plusieurs de ses biens. "Je n'ai plus d'argent", a confié récemment Bouvier au média suisse NZZ - ce que les journalistes ont considéré comme une plaisanterie, Yves Bouvier ayant proposé de les rencontrer au Kempinski, hôtel de luxe où la suite présidentielle coûte près de 11.000 francs suisses la nuit [environ 10.000 euros, Ndlr], le sandwich au salon près de 40 francs (36 euros) et l'eau minérale 11 francs (10 euros).

L'acheteur mystère : MBS, le prince héritier saoudien lui-même ?

Reste une question : qui a acquis, le 15 novembre 2017, le tableau pour 450 millions de dollars ?

À quelle bonne volonté est suspendue la réunion dans le même musée, à partir du 24 octobre, du tableau le plus cher du monde et du plus connu, La Joconde ?

Si le nom d'un prince saoudien proche de la famille royale a couru, on dit aussi que c'est le prince héritier lui-même, Mohammed ben Salmane, qui en serait le véritable propriétaire...

Quand l'amateur cède la place à l'investisseur, voire au spéculateur

Si l'histoire du Salvator Mundi est exceptionnelle par bien des aspects, elle est surtout exemplaire de l'évolution du marché de l'art depuis une trentaine d'années. L'amateur a cédé la place à l'investisseur, voire au spéculateur. De manière révélatrice, on ne parle plus de « valeur » mais de « cote », comme si la dimension artistique était secondaire. Ne l'est-elle d'ailleurs pas devenue dans un marché mondialisé qui a vu passer en quelques années le nombre de collectionneurs de quelques dizaines de milliers à 77 millions, selon Artprice ?

Cette extraordinaire inflation montre que collectionner est devenu une mode mondiale, et plus le passe-temps d'une poignée d'esthètes. Dans ces conditions, il était inévitable que le marketing s'impose et que soient adoptées les stratégies des industries culturelles : gigantisme et sensation. La vente du Salvator Mundi, telle que l'analyse Aude de Kerros dans son récent essai Géopolitique de l'art contemporain, n'est ainsi rien d'autre qu'une vente blockbuster. Tant par les moyens mis en œuvre que par son résultat. Résultat qu'on aura finalement davantage commenté qu'on n'aura commenté le tableau de Léonard de Vinci. Ainsi les histoires d'argent prennent-elles le pas sur l'histoire de l'art.

(*) Exposition Léonard de Vinci, Musée du Louvre, du 24 octobre 2019 au 24 février 2020