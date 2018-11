Marketplaces : quels enjeux pour les banques ?

Menacées par ces géants de l'industrie, mais aussi par les Fintechs de plus en plus nombreuses à proposer des services similaires, les banques traditionnelles se doivent de s'imposer au centre des débats tournant autour des Marketplaces. Pour ce faire, elles n'ont d'autre choix que de répondre, dès aujourd'hui, aux différents enjeux mis en avant par l'avenir des plateformes de services bancaires et financiers.

Séduire les millenials

La génération Y, ou "millenials" en anglais, désigne toutes les personnes nées entre les années 1980 et 2000. D'ici 2020, ils représenteront plus de la moitié des actifs en France. Or, ces individus fortement connectés, d'où leur autre surnom de « digital natives », ont des habitudes de consommation très différentes de leurs aînés : les baby-boomers. Et cela vaut aussi pour les services financiers. Pour eux, la Banque 2.0 s'apparente à un hub connecté dans lequel ils pourraient piocher parmi tout un tas de services financiers. Dans cet écosystème, l'utilisateur final ne serait plus un client passif, mais bien un participant actif ayant le contrôle total de sa vie financière.

Forte de ce constat, la néo-banque Number26 a déjà commencé à bouger ses pions en intégrant dès 2016 le leader des transferts à l'international "Transferwise" au cœur de son service pour les clients. La banque mobile allemande, qui revendique désormais 1,5 million d'utilisateurs ne cache pas son ambition de devenir une banque leader en Europe en s'inspirant de disrupteurs tels que Netflix et Airbnb.

Pour ne pas laisser le champ libre à ces jeunes pousses, il est donc crucial pour les banques historiques de s'adapter aux attentes de cette audience.

Trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits et services

Pour autant, les banques historiques n'ont aucune raison de céder à la panique, car si ce qu'on appelle le « Fast money », en d'autres termes les services financiers du quotidien (paiements, vérification des dépenses ...) est le domaine de prédilection des startups ; tandis que le « Slow money », soit l'ensemble des services financiers complexes, reste l'apanage des acteurs historiques traditionnels.

De par leur implantation de longue date, les banques traditionnelles ont su, au fil des années, capitaliser sur leur ancienneté. C'est en leur sein que les métiers traditionnels bancaires actuels ont été créés et développés. C'est aussi là que les différentes évolutions réglementaires ont été appliquées en premier, puis mûries avant d'arriver à terme à changer de manière définitive les modes de fonctionnement de la banque, que ça soit d'un point de vue opérationnel, mais aussi technique. Par ce biais, elles ont su mettre en place et construire des services adaptés aux contraintes multiples dans un secteur en mouvement constant.

Elles peuvent donc capitaliser sur leurs expériences et créer de nouveaux débouchés pour leurs services financiers existants, notamment les services back-office dits de « Core Banking ». En agissant ainsi, elles pourront dégager de nouvelles sources de revenus.

C'est d'ailleurs déjà le cas de grandes banques telles que la Société Générale, qui a permis à la néo-banque Orange Bank de lancer une offre de crédit à la consommation en intégrant dans l'application, via une API (Application Programming Interfaces), un de ses propres produits, mais aussi avec Arkea qui propose également son back-office à de nombreuses startups telles que Limonetick et Lemonway.

Utiliser les réglementations actuelles en leur faveur

Dans un environnement qui est en pleine mutation, les réglementations bancaires font souvent office d'épouvantails pour les banques. Cependant, dans le contexte du marketplace bancaire, une petite dernière offre une ouverture intéressante : DSP2.

Celle-ci pousse les banques à ouvrir leurs systèmes d'information et rendre accessibles les différentes données qui y sont stockées, par le biais d'API. Cette normalisation de l'accès aux données bancaires se présente d'abord comme une aubaine pour les nombreux acteurs, fortement intéressés par la perspective de pouvoir offrir des nouveaux services à leurs clients (agrégateurs de comptes, paiements instantanés, analyse des comportements bancaires des usagers, et bien d'autres). Mais elle ne devrait pas pour autant devenir l'ennemie des banques traditionnelles.

C'est en construisant et maintenant des interfaces de qualité, mais aussi en travaillant main dans la main avec les nouveaux acteurs du secteur bancaire, que les banques pourront assurer leur pérennité. En se posant comme un fournisseur de données, elles pourront encore mieux comprendre les besoins de leurs clients, et par le biais de l'écosystème les entourant, pouvoir proposer des services toujours plus innovants à leur égard.

Des acteurs de plus en plus nombreux

Si les banques historiques sont au cœur du sujet des marketplaces bancaires, ce n'est pas pour autant que d'autres sociétés ne sont pas déjà très actives pour se positionner.

On peut citer Moneytis, qui se positionne sur le segment des transferts monétiques internationaux. Cette plateforme permet, à l'instar de Skyscanner pour les trajets aériens, de comparer les différentes solutions de transfert mises à disposition par des acteurs traditionnels tels que Western Union, Paypal, ... mais aussi des acteurs innovants du secteur, comme les Fintechs : Transferwise, Azimo, Worldremit, etc.

On peut également se référer à la société Banksimple. Cette start-up, fondée en 2009, se veut pionnière dans le secteur des plateformes de services bancaires. Octroyant à ses clients un compte de dépôt et une carte de débit, le système se base par la suite sur des API permettant à des tiers (d'autres Fintechs, indépendants, banques traditionnelles), de se connecter à leurs systèmes et y développer des services additionnels. Par ce biais, la personnalisation des services bancaires atteint un potentiel le plus élevé possible.

Malgré ces initiatives, les modèles de facturation sont encore trop hétérogènes et souvent vus au cas par cas, comme l'évoque Gérald Manzanares, le Directeur Marketing et Innovation de la Société Générale. Avant d'envisager une industrialisation des produits distribués via des marketplaces, il faudra impérativement mener une réflexion sur le choix du business model propre à cette stratégie.