Double discours ? La critique peut paraître sévère si l'on songe qu'Emmanuel Macron n'a eu de cesse depuis sa réélection de proclamer « l'écologie, combat du siècle » et de défendre sa vision d'une « écologie à la française » ? Si on devait définir cette écologie, ses traits les plus caractéristiques seraient à l'évidence la place centrale accordée au nucléaire dans la décarbonation du mix énergétique, et la préférence donnée à une politique « pro-business » qui s'en remet aux seuls « engagements moraux » des industriels (l'expression est du ministre à l'Industrie, Roland Lescure) pour réduire les émissions de CO2 d'ici 2030 de l'industrie, plutôt qu'à la contrainte.

La « décarbonation » en seconde plan

Le chemin suivi par le gouvernement a en pratique ses limites, mais il a au moins le mérite de la clarté. La priorité de l'action gouvernementale, disons-le, n'est pas à la décarbonation, mais à la réindustrialisation. Dans l'ordre des combats, la décarbonation est toujours seconde. Emmanuel Macron n'a jamais varié sur cet ordre des priorités. Il l'a même rappelé sans faux-semblant le 8 novembre, devant les industriels réunis à l'Élysée (« Je serais quand même paradoxal de venir ici vous expliquer que la solution pour le climat, ce serait de faire l'inverse de ce qu'on a fait en matière économique ou industrielle durant les dernières années »).

Il n'est pas une prise de parole des ministres qui ne s'engage à porter le double flambeau de la réindustrialisation et de la décarbonation de l'économie française. Plus habile, le Président ne dit pas comme Nicolas Sarkozy que l'environnement « ça commence à bien faire », mais en chantre de la reconquête industrielle, il ne dévie pas de sa ligne.

La mère des batailles pour Emmanuel Macron, c'est bien d'enrayer le déclin de l'industrie française qui depuis les années 2000 a perdu la moitié de ses usines et un tiers de ses emplois, et ne représente plus que 12% du PIB français, soit deux fois moins qu'en Allemagne et en Italie. Avec le plein emploi, la renaissance industrielle est la grande affaire du Président, ce sur quoi il entend être jugé, alors que les crises récentes (crise sanitaire, guerre en Ukraine) ont révélé durement les fortes dépendances de nos chaînes de valeur (énergie, médicaments, équipements...).

Emmanuel Macron en tête, d'aucuns n'hésitent d'ailleurs pas à rappeler que la France représente somme toute une part infime des émissions de CO2 mondiales (1%), mais le gouvernement se sait aussi comptable des engagements internationaux de notre pays (Accord de Paris, Green Deal, paquet « Fitfor55 » européen). Alors, le gouvernement s'active en faveur la décarbonation de l'industrie : vote de la loi pour l'accélération des énergies renouvelables (mars 2023), loi « Industrie verte » (octobre), signatures des « Contrats de transition écologique » avec les 50 sites industriels les plus polluants (novembre).

Mais parce que la priorité est à la réindustrialisation, l'effort de décarbonation ne saurait dans la logique du gouvernement recourir à la moindre contrainte ou obligation pour pousser les secteurs les plus émetteurs de GES (chimie, cimenterie, métallurgie) à réduire leurs émissions d'ici 2030. Au rythme aujourd'hui observé, les chances d'atteindre les objectifs de 2030 (-45% de GES) sont pourtant bien faibles et l'absence d'obligations inopérante.

La magie du « en même temps »

Le gouvernement, sous l'impulsion de Bercy et Bruno Le Maire, est en outre convaincu que la décarbonation de l'industrie viendra d'un soutien massif à l'industrie du futur et à l'innovation technologique. Une industrie qui sera verte ou ne sera pas, portée par le programme d'investissement « France 2030 » dont la moitié des crédits (27 sur 54 milliards d'euros), selon l'Élysée, sont censés contribuer à l'émergence de cette industrie « verte ».

Or, si nul ne conteste que la bascule vers une industrie décarbonée nécessite de l'innovation et du progrès technologique pour aller vers plus de sobriété et transformer l'offre de produits, c'est d'abord par le développement massif des énergies renouvelables que l'industrie française pourra opérer cette « grande transformation » évoquée par les économistes Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz dans leur rapport (« Les incidences économiques de l'action pour le climat », mai 2023). Tous les scénarios sérieux sur nos futurs énergétiques le martèlent (Réseau de transport de l'électricité, Ademe, Agence internationale de l'énergie), mais ils ne sont pas bien lus ou entendus, à l'évidence.

On sait Emmanuel Macron joueur, mais en misant tout sur le progrès technologique (« l'industrie verte ») et le nucléaire (le « nouveau nucléaire » qui dans le meilleur des cas ne produira ses premiers électrons que dans 15 ans), l'action du gouvernement sur la décarbonation de l'industrie est vouée à échouer, sans un développement massif des EnR.

Le développement massif des EnR est même la seule voie de salut à court terme. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter les représentants des industriels eux-mêmes (France Industrie, UIMM), encore traumatisés par la crise énergétique « asymétrique » de 2021 qui a mis en lumière l'avantage compétitif redoutable dont jouissent leurs concurrents américains et chinois grâce à leurs réserves d'énergies fossiles.

Un parc nucléaire insuffisant

À Dubaï, le Président a engagé sans risque la signature de la France pour un triplement des EnR à l'horizon 2050. Il a surtout pris la tête d'une coalition d'États unis pour la relance du nucléaire. Mais cela ne suffira pas et le gouvernement français se trompe de cible, car le parc nucléaire ne pourra répondre seul à l'augmentation de la demande d'électrification des process nécessaire à la décarbonation et à l'atteinte des objectifs de 2030 et a fortiori 2050 (« neutralité carbone »).

Alors que la France accuse un retard sur le développement des EnR (19,1% au lieu de 23% dans sa consommation finale), le gouvernement donne l'impression de marcher à reculons. Ainsi, si la loi relative à l'accélération des EnR (mars 2023) a suscité de vrais espoirs (définition de « zones d'accélération », introduction de la notion de « raison impérative d'intérêt public majeur »), les projets de décrets mis en consultation fixent des critères si contraignants que la loi risque sérieusement de rater sa cible.

Et que dire du message envoyé par le gouvernement lorsqu'il renvoie aux calendes grecques, faute de « bande passante » selon lui, quatre documents stratégiques (loi de programmation Energie-Climat, Programmation pluriannuelle de l'énergie, Stratégie nationale bas-carbone, Plan national d'adaptation au changement climatique), essentiels pour fixer le cap de l'action de la France sur la décarbonation. Des textes qui auraient dû être adoptés avant la fin de l'été et ne le seront au mieux qu'en 2024. De retour de la COP28, Emmanuel Macron aura-t-il fait le plein d'ambitions ? Pour l'avenir de l'industrie française elle-même, il nous faut en tout cas l'espérer.

____

(*) Docteur en science politique de l'IEP de Paris, enseignant à Sciences Po au sein du Master « stratégies territoriales et urbaines » sur les questions de réindustrialisation et de transition écologique et énergétique. Auparavant, il a travaillé comme conseiller économie en cabinet (Île de France et Régions de France), à la DATAR, à Bpifrance et au groupe Caisse des Dépôts.