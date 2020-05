LIVE "Perma Restart Café" avec Aurélie Jean, jeudi 14 mai à 10h30

Le « Perma Restart Café » est une émission co-animée par ETX Studio et La Tribune et qui a pour ambition de questionner l'analogie entre la permaculture et la transformation du management et, plus généralement, de la société.



Pour rappel, l'approche de la permaculture est : « Mieux on mélange, mieux ça pousse ». Les valeurs suivantes : plus inclusif, plus harmonieux et plus efficace sont ses sources d'inspiration.

Ce rendez-vous hebdomadaire vise à imaginer le monde de demain en tirant les enseignements de la crise. Comment créer de la valeur en faisant #MieuxDifféremmentMoins ?

Première invitée de ce format, Aurélie Jean, docteure en sciences des matériaux et en mécanique numérique. Formée en France et aux États-Unis, Aurélie Jean conçoit des algorithmes pour de nombreuses applications. Elle partage son temps entre l'enseignement, la recherche et le développement et les contributions éditoriales. En 2019, elle a publié son premier livre "De l'autre côté de la Machine" (éditions de l'Observatoire).

Dès 10h30, jeudi 14 mai, réagissez sur le fil Twitter de La Tribune avec le hashtag #PermaRestartCafé

Cette émission sera animée par :