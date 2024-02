3 accessoires Apple à commander sans se ruiner pendant les soldes

Nous avons retenu des réductions sur l'Apple Pencil, l'Apple Tag et l'Apple MagSafe. Les paragraphes suivants vous présenteront les caractéristiques de chacun d'eux.

L'Apple Pencil 2, le stylet de dernière génération

Récemment revue, cette nouvelle génération du célèbre stylet se veut plus précise et plus réactive. Apple promet une précision « au pixel près » et la latence la plus basse du marché. Il vous sera utile pour prendre des notes, dessiner ou annoter des documents avec la même simplicité qu'un crayon.

Sur certains modèles, comme l'iPad Pro, il prend en charge le survol. Cette fonction ajoute plus de polyvalence, le rendant compatible avec d'autres modes de navigation. Il comprend aussi une fixation magnétique, vous assurant de ne jamais le perdre.

L'Apple Pencil 2 se connecte en Bluetooth et peut être rechargé sans fil.

Achetez l'Apple Pencil 2 à 135 € au lieu de 149 € sur Amazon

L'Apple AirTag, un appareil simple pour ne plus jamais chercher vos biens

L'AirTag présente un concept simple. S'il prend la forme d'un petit jeton, il intègre une puce de géolocalisation. En le plaçant dans votre sac à main par exemple, vous avez l'assurance de rapidement retrouver vos affaires en cas de perte ou de vol.

À vous de choisir quels biens protéger. Vous pouvez en placer un dans la coque de votre smartphone, dans votre auto, dans votre portefeuille... Amazon peut vous en expédier plusieurs exemplaires, protégeant tout ce qui vous est précieux.

Une fois en place, il suffit de connecter l'accessoire à votre iPhone ou à votre iPad. L'Apple Tag inclut une alarme que vous pouvez faire entendre afin de vous aider dans vos recherches.

Les appareils compatibles Ultra Wideband auront aussi accès à la fonction Localisation Précise, vous dirigeant droit vers l'objet de votre recherche. Enfin, un mode Perdu vous informera lorsqu'il a été détecté sur le réseau Localiser.

Commandez l'Apple AirTag à 29,99 € au lieu de 39 € sur Amazon

L'Apple MagSafe, un partenaire indispensable pour une recharge plus simple

Avec sa technologie MagSafe, Apple développe une solution plus facile de recharge sans fil. Ici compatible avec toutes les déclinaisons de l'iPhone 12, ce petit boîtier simplifie l'utilisation quotidienne. Installez-le et posez votre appareil dessus : il commencera à recharger sans aucun branchement filaire.

Toujours compatible avec la technologie Qi, cette formule évite tout défaut lié à une connectique défaillante. Elle constitue un gage de durabilité et peut recevoir une multitude d'autres objets connectés.

Le chargeur MagSafe comprend un système d'alignement magnétique. Il s'assure que l'appareil à recharger est toujours correctement placé. De cette façon, il profite toujours de la meilleure vitesse de recharge disponible.

Shoppez le chargeur Apple MagSafe à 37 € au lieu de 49 € sur Amazon

Passez consulter les nouvelles bonnes affaires sur le site. Les soldes d'hiver n'étant pas terminés, elles sont mises à jour quotidiennement.