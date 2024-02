Bénéficiez d'une offre inédite afin de simplifier vos déplacements du 5 au 25 février 2024. Profitez de 6 mois offerts sur le Pass Télépéage Ulys Classic. Réalisez des économies et accédez à certains avantages annexes.

Pass Télépéage Ulys : roulez en toute simplicité

Vous ne souhaitez plus perdre de temps sur les autoroutes ? Choisissez le badge Ulys. Ce dernier vous permet de passer rapidement aux péages.

Dites au revoir aux retards et n'ayez plus peur de prendre la route durant les vacances. Vous avez prévu un séjour pour les vacances de février ? Une chose est certaine, vous ne serez pas coincé dans les embouteillages du péage. Avec le Pass Ulys, passez par une file prioritaire. Vous n'allez plus avoir besoin de vous arrêter.

Une fois votre badge en place, vous n'avez plus à manipuler de l'argent liquide ni à utiliser votre carte de crédit. Le système scanne automatiquement votre badge. De votre côté, recevez une seule facture en fin de mois, regroupant tous vos déplacements. L'idéal pour mieux gérer vos dépenses.

Utilisez votre badge télépéage dans les parkings des villes, gares et aéroports. Payez vos frais de stationnement plus simplement dans plus de 1 000 parkings équipés sur tout le territoire français.

Enfin, une fois inscrit, vous pouvez télécharger l'application Ulys pour :

Trouver une borne électrique libre à côté de chez vous.

Suivre vos consommations.

Retrouver une facture.

Accéder aux prix des péages.

Trouver une aire de repos.

Consultez le trafic de l'autoroute en temps réel grâce aux webcams installées.

Vous en servir comme borne d'appel d'urgence.

Souscrivez au Pass Télépéage Ulys

Télépéage Ulys : 6 mois offerts sur votre pass

Du 5 au 25 février 2024, bénéficiez de 6 mois offerts sur le Pass Télépéage Ulys. Bonne nouvelle, avec le badge Ulys, vous ne payez que les mois ou vous utilisez réellement votre badge. Ce dernier fonctionne sur toutes les autoroutes de France :

Autoroute A7.

Autoroute A63.

Autoroute A69.

Etc.

Si vous le souhaitez, vous pouvez même ajouter l'option Espagne-Portugal (pour 2 € supplémentaires par mois lorsque vous utilisez votre badge en Espagne ou au Portugal).

Pour en profiter, rien de plus simple. Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet d'Ulys et accédez au Pass en trois clics. Vous n'aurez, en effet, qu'à entrer vos coordonnées personnelles et votre identifiant bancaire. Votre badge vous sera ensuite envoyé à votre domicile par voie postale.

Bénéficiez de 6 mois offerts avec l'offre Ulys

Profitez sans plus tarder de ce badge indispensable à vos voyages !