6 pièces à dénicher chez Nike pour une tenue de tennis parfaite

La saison du tennis bat son plein, vous avez envie de renouveler votre tenue pour muscler votre jeu ? Expert du sport, Nike recèle de pépites adaptées à la pratique du tennis.

La technologie Dri-FIT vous maintenant au sec, même dans vos efforts les plus intenses, des baskets à l'amorti pensé spécialement pour les courts ou encore des accessoires pour vous accompagner dans vos matchs les plus serrés, l'équipementier dispose d'un vaste rayon dédié.

La marque à la virgule peut d'ailleurs se targuer d'accompagner Rafael Nadal dans sa brillante carrière. Et si un champion, 22 fois vainqueur du Grand Chelem, en a fait son partenaire privilégié, vous trouverez aussi votre bonheur.

La casquette Dri-FIT : pour se protéger du soleil en toute légèreté

La casquette Dri-FIT sait joindre l'utile à l'agréable. Aérée, elle protège les yeux du soleil et réduit l'accumulation de sueur tout en se faisant presque oublier tant elle est légère. Sa visière courte préserve la visibilité, indispensable sur les courts, et la technologie Dri-FIT mise au point par Nike offre un confort antitranspirant. Grâce à sa sangle réglable et ses trois tailles proposées, elle peut s'adapter à tous les tours de tête. Disponible en quatre coloris - noir, blanc, orange et vert - elle complète avec élégance et simplicité votre tenue de tennis.

Le short Dri-FIT Nike Court Advantage : pour des mouvements libérés

À la recherche de l'équilibre parfait entre confort, performance et style ? Le short Dri-FIT NikeCourt Advantage est conçu dans un tissu extensible. Ce dernier est respirant afin de vous offrir un grand confort. Ses larges poches peuvent accueillir les balles de tennis et sa longueur de 18 cm n'entrave pas les grandes enjambées. Un basique intemporel pour les matchs comme les entraînements.

Le polo de tennis Dri-FIT Nike Court : pour un look parfait en toutes circonstances

D'une coupe élégante, le polo de tennis Dri-FIT NikeCourt vous suivra sur la terre battue des courts ou sur le bitume de la rue lors de votre quotidien. Sous ses airs minimalistes, la technologie Dri-FIT offre une parfaite respirabilité. On aime particulièrement sa texture piquée, ce détail en fait une pièce forte, même dans la vie de tous les jours.

Les serre-poignets de tennis Premier : pour un jeu de main parfait

Enfilez-les à chaque poignet pour évacuer la sueur d'un revers de la main et sans encombre pendant les sets les plus serrés. En tissu éponge résistant, ces serre-poignets gardent les mains sèches pour prévenir l'inconfort au niveau des poignets.

Les chaussures de tennis Nikecourt Vapor Lite 2 : pour rebondir sur terrain dur

Ce modèle mixte en toute sobriété assure légèreté et réactivité aux joueurs et joueuses sur terrain dur. La mousse souple sous la voûte plantaire maintient la cheville alignée lors des changements de direction soudains. Et la semelle spécialement conçue pour ce type de terrain résiste à l'usure tout en offrant une adhérence sécurisante.

Les chaussettes Everyday Lightweight : pour soigner sa tenue dans les moindres détails

Et parce qu'une bonne tenue se soigne jusque dans les moindres détails, ces chaussettes légères sont le choix idéal pour se sentir bien jusqu'au bout des pieds. Grâce à la technologie Dri-FIT, elles gardent les pieds au sec et leur bande sous la voûte plantaire offre une sensation de maintien.

3 critères à prendre en compte pour choisir sa tenue de tennis :

Sa respirabilité : choisissez un vêtement fabriqué dans un tissu respirant et conçu pour évacuer la transpiration.

choisissez un vêtement fabriqué dans un tissu respirant et conçu pour évacuer la transpiration. Sa souplesse et sa légèreté : ace, revers, sprints, le vêtement doit vous suivre dans tous vos mouvements, même les plus amples, sans vous ralentir.

ace, revers, sprints, le vêtement doit vous suivre dans tous vos mouvements, même les plus amples, sans vous ralentir. Sa longueur : quand on joue au tennis, les vêtements courts sont à privilégier pour ne pas entraver les mouvements et les larges enjambées. Short ou jupe, à vous de choisir en fonction de votre style et de vos préférences.

Pour vos chaussures, optez pour un modèle adapté au type de sol sur lequel vous avez l'habitude de jouer. Un sol dur exigera des semelles résistantes pour prévenir l'usure trop rapide. Quand un terrain en terre battue nécessite une bonne adhérence afin d'éviter les dérapages.

Alors, accessoires pratiques, basiques stylistiques ou tenue complète, quelles pièces de cette sélection spéciale tennis choisirez-vous de mettre dans vos filets ?